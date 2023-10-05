Güne soL'dan bakın: 5 Ekim 2023

Yargıtay’a göre Erdoğan Soros’tan da beter bir dış mihrak

Gezi kararı, Arap Baharı konusunda kararsız. Hem “özgürlük hareketi” diyor hem “dış mihrak destekli”. Buna göre Mübarek’e istifa çağrısı yapan, Suriyeli muhalifleri silahlandıran Erdoğan da bir Soros.

Defne Belediye Meclis üyesi CHP'den istifa edip TKP'ye geçti

Hatay'da Defne Belediye Meclis üyesi Nazmi Altınöz, CHP'den istifa ederek TKP'ye geçti. Altınöz kararını "Defne halkının örgütlü gücünü herkes görecek, kazanacağız" diyerek duyurdu.

AYM Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti: 'Karar süreci uzayacak'

Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. soL'a kararı yorumlayan eski Anayasa raportörü Aydın "Karar süreci uzayacak. Bugün verilmesi gereken karar ötelenmiş oldu" dedi.

Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçükte 15 işçinin yaralandığı açıklandı.

Gaye Erkan'ın masasında bekleyen milyarlık teklifler: Karşılığında ne isteniyor?

Merkez Bankası Başkanı Erkan yurtdışından milyarlarca dolarlık teklif mektubunun masasında beklediğini söyledi. Erkan'ın bu açıklaması tekliflerde ağır koşullar öne sürüldüğünü düşündürüyor.

Belediye başkanı Hürriyet'e başka konuştu: 'Burası çoluk çocuğun oynadığı alan değil'

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü cemevi inşaatında 3 kardeşin ölümüyle ilgili Sözcü'ye ayrı Hürriyet'e ayrı konuştu. Yoksa Döğücü'nün sorumluluğu aldığını Hürriyet mi yazmamayı tercih etti?

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu: 2 yıl daha uzatılması isteniyor

Irak ve Suriye'ye asker göndermenin süresnin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

ABD'nin TSK'ye ait SİHA'yı vurduğu iddia edildi, MSB kaynakları iddiayı yalanladı

ABD'ye ait bir F-16 uçağının Suriye'de TSK'ye ait bir SİHA'yı vurduğu iddia edildi. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları ise SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını bildirdi.

Bir Sovyet projesi: Emekçi halkların barış içinde yaşaması

Bugün Karabağ’daki, Ukrayna’daki savaşı durdurmanın parolası, bütün uluslardan milliyetçilerin düşman olduğu bu geçmişte; Sovyetler Birliği’nde.

Pusula çıktı: Siyaset liselilerin yaşını aşar mı?

Pusula eşitlikçi, laik, bağımsız, cumhuriyetçi bir Türkiye'yi kurmak isteyen liselilere yön göstermeyi hedefliyor.

Fransa'da tahtakurusu paniği: Trende, sinemada, kütüphanede...

Fransa’da 1950’lerden beri görülmeyen tahtakurusu sorunu, kamusal alan ve konutlarda ciddi olarak kendi hissettirmeye başladı.