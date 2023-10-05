Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 yaralı

Ankara'da Beypazarı ilçesinde bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Ankara Valiliği göçük nedeniyle 15 işçinin yaralandığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kömür madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden ocağında çalışan 15 işçi, göçük nedeniyle yaralandı. Madenden çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. İç kanama tehlikesi olan yaralı 3 işçi Ankara'ya sevk edildi.

Kaymakam Yılmaz: İlk incelemelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Madencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Yılmaz, "İlk incelemelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Galeri içerisindeki hava basıncından işçilerimizin savrulmasından dolayı yaralanmalar oldu. İç kanama, kırık bu tür risklere karşı gözlem altındalar" dedi.

İç kanama tehlikesi olan 3 işçi sevk edildi

İşçilerden bazılarının ileri tetkik için Ankara'ya sevk edildiğini belirten Yılmaz, "Diğer işçilerimiz burada. Belediye Başkanımızla beraber ziyaret ettik, genel durumları iyi, bugün taburcu edilirler." diye konuştu.

Maden ocağında çalışan diğer işçiler de hastane önüne geldi. İşçilerden Davut Kaya, hava basıncı sonucu yaralanan arkadaşlarından 3'ünün Ankara'ya sevk edildiğini söyledi.

Valilik: 15 işçi hafif yaralandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır" ifadelerine yer verildi.