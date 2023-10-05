AYM Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti: 'Karar süreci uzayacak'

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın 14 Mayıs seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili olarak seçilmesine rağmen hukuksuz şekilde tahliye edilmemesine karşı yaptığı bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etme kararı aldı. Genel Kurul'un ne zaman toplanacağı ve dosyayı ele alacağına dair ise bir açıklama yapılmadı.

Anayasa Mahkemesi emekli raportörlerinden, soL yazarı Ali Rıza Aydın "Bugün verilmesi gereken bir karar ötelenmiş oldu" dedi ve karar sürecinin uzayacağını söyledi.

AYM'nin ilgili bölümü tarafından incelenmesi gereken başvurunun AYM Genel Kurulu'na bırakılmasını soL'a değerlendiren Aydın gerekçe henüz bilinmese de burada iki önemli konunun göze çarptığını söyledi.

'Gergerlioğlu kararında olduğu gibi hak ihlali kararı verilmesi gerekiyordu'

"Birincisi ilgili bölümün daha önceki kararlarıyla çelişen bir sonuca varması olabilir. Ki buna içtihat farklılığı diyoruz. Örnek vermek gerekirse ki bildiğimiz gibi birkaç milletvekili için bu tür karar verildi. Gergerlioğlu kararında olduğu gibi hak ihlali kararının verilmesi gerekiyordu. Yani seçimle gelen bir milletvekilinin seçilme hakkının ihlal edildiği üzerine karar verilmesi gerekiyordu. Ama bölüm o kararı vermedi.

İkincisi ise bölümün konunun niteliği bakımından genel kurulca karara bağlanmasını gerekli görmesi olabilir."

Bunların konunun teknik yönleri olduğunu ve bölümün gerekçesi açıklandığı zaman hangi gerekçeyle genel kurula sevk ettiğini öğrenebileceğimizi ifade eden Aydın "Ancak gerekçe ne olursa olsun önceki kararlarını da göz önüne aldığımızda burada bir belirsizlikten duraksamadan söz edebiliriz. Bunun sonucu kesin olan bir şey var, karar süreci uzayacak. Yani bugün verilmesi gereken bir karar ötelenmiş oldu" diye belirtti.

AYM'nin üye dağılımındaki kısmi görüş farklılıkları

"Bir başka sonuçsa karar oranının değişecek olması" diyen Aydın, Genel Kurul'da daha fazla üye ile kararın verileceğine işaret etti:

"Bölüm daha az sayıda üyeyle karar verirken (1+6=7 ya da en az 5 üye) ile karar vermesi gerekirken genel kurulda 15 üye ile karar verilecek. Ki genel kurul en az 11 üye ile de toplanabilecek.

Buradan kararın gecikmesinin yanına ekleyeceğimiz bir başka sonuç AYM'nin mevcut üye dağılımı ve bu üye dağılımı içinde son zamanlarda ortaya çıkan kısmi görüş farklılıkları olabilir."

Genel oy hakkı çalınıyor

Ancak bütün bu teknik konuların yanında aslolanın halkın oylarıyla seçilen bir milletvekilinin seçilme hakkının elinden alınması ve bağlı olarak da halkın seçme hakkının amacına ulaşmaması olduğunu vurgulayan Aydın "Böylece birçok nedenle genel oy hakkı çalınırken o nedenler arasına bu tür gerekçeler de eklenmiş oluyor. Hukuk ve yargıdaki çürümeyi bir arada görüyoruz"