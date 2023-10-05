Belediye başkanı Hürriyet'e başka konuştu: 'Burası çoluk çocuğun oynadığı alan değil'

İstanbul Sancaktepe'de Pazartesi günü kaybolan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin bedenleri dün Birlik Cemevi inşaatının su dolu temelinde bulundu. Üç kardeşin topları temele kaçtığı için birbiri ardı sıra suya girip can verdikleri düşünülüyor.

Temeli Sancaktepe Belediyesi tarafından 30 Temmuz'da atılan inşaata aradan iki ay geçmesine karşın devam edilmedi, etrafı saclarla çevrilen inşaat o halde bırakılırken okul yolunda top oynayan 3 çocuk son yağmurlarla su dolan inşaatta can verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken gözler AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nde...

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Hürriyet'e başka Sözcü'ye başka konuştu.

Hürriyet'e yaptığı açıklamada olayda ihmal olmadığını savunan Döğücü, Sözcü'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamadaysa "Tabi, sorumluluğu alıyoruz" dedi.

Hürriyet'e konuşan Döğücü: İhmal, iş güvenliği alanında zafiyet görünmüyor

Hürriyet'te yer alan habere göre Döğücü "Burası bir yerleşim alanı değil. Etrafı sacla çevrili. Çocuklar sacları ayırarak buraya girmiş. Şantiye alanını incelettim. İhmal ve iş güvenliği alanında zafiyet görünmüyor. Burası çoluk çocuğun oynadığı, vatandaşın geçtiği bir alan değil. Gerekli inceleme devam ediyor, sürecin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

'Tabii sorumluluğu alıyoruz' deyip çocukları ve aileyi suçladı

Öte yandan Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Döğücü "Tabii sorumluluğu alıyoruz" dedi.

Çocukların inşaat alanındaki saclardan birini çektiğini söyleyen Döğücü'nün aileyi işaret eden "Anneleri başında olmayan çocuklarmış. Anneleri bırakmış gitmiş. Babaları eski hükümlü bir kardeşimiz" ifadeleriyse dikkat çekti.

Döğücü'nün Saymaz'ın sorularına yanıtları şöyle:

– Geçen 30 Temmuz'da temel atmışsınız. Neden burası böyle kaldı?

Ş.D.: Buranın iki yıldır çalışmasını yapıyoruz. Cemevimiz “Bir an evet temelini atalım” dedi. Yeri belirlediğimiz için yapalım istedik. Ödeneklerimizi ayarlama süreci derken yağmurlar oldu. Ama önlemleri almışız. Etrafını kapatmışız.

– Saclarla çevrili ama bu yeterli değil ki.

Ş.D.: Bekçimiz var ama hırsızlığa konu olacak malzeme gelmediği için mesai bitiminde ayrılmış.

– Yani gün boyu duran bir bekçi yok.

Ş.D.: Akşam duran bekçimiz olması gerekiyordu.

– Neden yok?

Ş.D.: Araştıracağım. Üzüntü içindeyim. Önlemlerin ne vaziyette olduğunu araştıracağım.

– Çocuklar daha önce de girebiliyormuş, öyle anlaşılıyor.

Ş.D.: Daha önce giren kimse yok. Zannediyorum saclardan birini çekmişler. ‘Topları kaçtı' deniyor.

– Ama gündüz gidiyorlar.

Ş.D.: Saat 6-7 civarı. Çünkü okulda top oy oynuyorlarmış. Anneleri başında olmayan çocuklarmış. Anneleri bırakmış gitmiş. Babaları eski hükümlü bir kardeşimiz. Hepsine taziye vereceğiz. Çok üzüldüm.

– 30 Temmuz'da temeli atılmış. Neden devam etmedi?

Ş.D.: O süreçleri oluşturuyoruz. Malzemeler, vesaireler, biliyorsunuz, hemen başlamıyor. Valilikle yapacağımız bir yer. Bürokrasiyi biliyorsunuz.

– İnşaat da sizin tarafınızdan yapılıyor, güvenlik de sizin tarafınızdan sağlanıyor.

Ş.D.: Tabi, sorumluluğu alıyoruz. Gerçekten üzgünüm. Ama öyle yoldan gelip geçenin ayağının kayıp düşeceği yer değil. Kapatmaları yapmışız. Yağmurlardan dolayı maalesef…"

'Vali ve Belediye Başkanı’nın kazdığı kuyuda evlatlarımız yok oldu'

Öte yandan Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri de bölgeye giderek inceleme yaptı.

CHP’li Meclis Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İlknur Ünlü BirGün’e yaptığı açıklamada ihmalleri sıraladı.

Ünlü, "İnşaat alanı çevresindeki kapamalar ile korkuluklar yer yer kırık veya tamamen açık. İnşaat alanında ciddi bir güvenlik açığı var. Kapıda 24 saat güvelik görevlisi olması lazım ama kapıda güvenlik yok. Temelin içi su dolmuş ve suyu çocukları çıkarmak için çekmişler. Dalgıç pompalar ile suyun çekilmesi ve su birikmesinin önlenmesi lazımdı. İnşaat alanında ruhsat tabelası da yok. Mutlaka olması gerekirdi. İş güvenliği ile ilgili ‘inşaat sahası ve girilmez’ gibi tabelalar dahi yok. İnşaat alanının aydınlatması da yok. İlk göze çarpan eksilikler bunlar. Burada ilk incelemede hem yüklenici müteahhit firmanın hem de ana iş veren olan Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’nin ciddi ihmalleri olduğu göz çarpıyor. Çocukların ölümüne dair kesin sonuçlar elbette Adli Tıp’ın raporuyla ortaya çıkacaktır. Cinayet şüphesi, gibi şüpheler de Adli Tıp raporu ile aydınlanacaktır" dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Erdoğan Karip ise, “Kamu görevlisi olan sorumluların soruşturma tamamlanana kadar görevlerinden el çektirilmesi gerektiğini” vurgulayarak şunları söyledi: “Vali ve Belediye Başkanı’nın kazdığı kuyuda evlatlarımız, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız yok oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ihmali olanların ortaya çıkartılması için bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.