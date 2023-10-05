Gaye Erkan'ın masasında bekleyen milyarlık teklifler: Karşılığında ne isteniyor?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken TL'ye ve ekonomiye güvenin olmadığı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmekte isteksiz davrandığı, bakanların yurtdışında adeta para dilendiği yönündeki eleştirilerine ilginç bir yanıt verdi.

Erkan, “Şu an halihazırda yurtdışından bize gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri var. Bu, fonlardan, varlık yönetimlerinden geliyor. Hem istikrar hem de ekonomideki güven ortamının olmasıyla birlikte gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

'Milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda'

Erkan, milletvekillerinin, “Bu gelen yatırım talepleri Avrupa mı, Körfez kaynaklı mı?” soruları üzerine “Ben 22 senedir Amerika'da çalıştığım için bana gelenler genelde Amerika'dan oluyor ve Dünya Bankası'ndan. Zaten Dünya Bankası bir kredi değil. Dünya Bankası Türkiyemizin ve milletimizin başarı öyküsünün bir parçası olabilmek için çok makul rakamlarda verilen bir yatırım ve biz istedikçe verilen bir yatırım” dedi.

Erkan şöyle devam etti: “Ama bunun yanı sıra, aynı zamanda bizim rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda ve biz kendi istediğimiz oranlarda kendi istediğimiz koşullarda kabul etmek istediğimiz için geri dönüşü yapmıyoruz. Beni sürekli arıyorlar, biz geri dönmek lüksünü kendi lehimize kullanıyoruz.”

‘Ağır koşullar öne sürmüş olabilirler'

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Gaye Erkan'ın açıklamaları, yabancı doğrudan yatırımcıların Türkiye'ye gelmek için ağır koşullar öne sürmüş olabilecekleri, fon getirmek isteyenlerin de fırsatçılık boyutunda yüksek faiz talep etmiş olabilecekleri kuşkularına yol açtı. Geçmişte Türkiye'ye gelmek isteyen bazı doğrudan yatırımcıların bedava arsa ve vergisel teşviklerin yanı sıra bazı kanunlarda Türkiye aleyhine değişiklikler yapılması şartını koştuğuna dikkat çeken uzmanlar, “Masada bekletildiğine göre onlar büyük ihtimalle gerçek yatırımcı değil, fırsatçı olabilirler” değerlendirmesini yaptı.