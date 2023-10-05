Pusula çıktı: Siyaset liselilerin yaşını aşar mı?

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) liselerdeki örgütlenmesi Solcu Liseliler Pusula isimli bir broşür yayımladı.

Dünden bugüne eğitimin dönüşümünü ve liselilerin verdiği mücadeleyi anlatan Pusula liselilerin siyasete katılımı, MEB'in tarikat ve patronlarla ilişkisi, okullarda yükselen uyuşturucu sorunu gibi birçok başlığı ele alıyor.

Pusula eşitlikçi, laik, bağımsız, cumhuriyetçi bir Türkiye'yi kurmak isteyen liselilere yön göstermeyi hedefliyor.

Broşüre Solcu Liseliler sosyal medya hesaplarına ulaşarak veya TKP binaları, semt ve işçi evleri ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ulaşılabilir.

Pusula'nın açılış manifestosu ise şöyle:

"Siyaset liselilerin yaşını aşar mı?

Türkiye’de eğitim nasıl oldu da bu hale geldi?

AKP’nin gençlerle derdi ne?

Bugüne kadar kimse AKP’ye karşı koymadı mı?

Tarikatların eğitimde ne işi var?

MEB neden patronlara para akıtıyor?

Meslek liseleri kimin için çalışıyor? Uyuşturucu neden bu kadar yaygın?

Nasıl bir eğitim sistemimiz olmalı?

Bugünü değiştirmek için bir liseli ne

yapabilir?

Ve daha nice soru...

PUSULA karşı devrimi yenmek için yol gösterecek:

“Böyle gelmiş böyle gider” masalına karnı tok olanlara,

“Senin yaşın siyasete yetmez” kibrine kulak asmayacaklara,

“Önce kendini kurtar” bencilliğine sırt çevireceklere,

“Haksızlığa ses çıkarma yoksa sen de yanarsın” diyene en yüksek sesle cevap vereceklere,

Kendi geleceğini kendi iradesiyle kuracaklara,

Eşitlikçi, laik, bağımsız, çağdaş, müreffeh, cumhuriyetçi bir Türkiye’yi kurmak isteyenlere..."

