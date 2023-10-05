Defne Belediye Meclis üyesi CHP'den istifa edip TKP'ye geçti

Hatay’ın Defne ilçesinde Belediye Meclis üyesi Nazmi Altınöz, 30 Eylül’de “CHP umut olmaktan çıktı” başlığıyla bir açıklama yaparak CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Altınöz, siyasi mücadelesini TKP saflarında yürüteceğini duyurdu.

CHP’ye gösterilen haklı tepkiye yanıt verememenin vicdani rahatsızlığı ile istifa kararı aldığını vurgulayan Nazmi Altınöz, “Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesinden vazgeçmeden halkımın yanında ve onlarla birlikte kararlı adımlarla devam edeceğim” diyerek siyasi yaşantısını sürdüreceğini belirtmişti.

TKP’ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Nazmi Altınöz, alternatif bir seçeneği yaratmak ve Defne’de yeniden umudu yeşertmenin en doğru tavır olduğunu vurguladı:



“Her seçimde “kötünün iyisi”ni seçmek, inanmadığımıza, benimsemediğimize oy vermek gibi bir dayatma ile karşı karşı karşıya bırakılmaktan bıktık… Savunduğumuz değerleri, haklı ve doğru olduğunu düşündüğümüz mücadelemizi özgürce gerçekleştirebileceğimiz alternatif bir seçeneği yaratmak ve yeniden umudu yeşertmek bize yakışan en doğru tavırdır.

Ülkem için, halkım için, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürdüğüm onurlu mücadelemi bugünden sonra Türkiye Komünist Partisi (TKP) saflarında yer alarak sürdürmeye karar verdim.”



Altınöz açıklamasında ayrıca “Çağdaş ve modern bir Defne oluşturmak için, temiz dürüst ve ilkeli bir siyaset için, birlikte yönetmek, geleceği birlikte inşa etmek için, gelin canlar bir olalım. Defne halkının örgütlü gücünü herkes görecek, kazanacağız” sözleriyle Defnelilere TKP’ye destek vermeleri çağrısını yaptı.



Altınöz, istifasının gerekçelerini “Siyaseti meslek edinmiş kendi çıkarlarını ülke ve parti çıkarlarının üstünde tutan ve bundan nemalanan anlayışın parti içindeki egemenliği demokrasiyi rafa kaldırmış demokrasiye olan inanç ikinci plana itilmiş, ortaya adamcılık, akrabalık, biat siyasetine çanak tutan kadrolar tercih edilerek nitelikli kadrolar kulvar dışına itilmiştir” ifadeleriyle açıklamıştı.

Nazmi Altınöz, son aylarda Hatay'ın Defne ilçesinde yüzlerce gönüllü başvurusu alan Türkiye Komünist Partisi'ne son katılan isimlerden biri oldu.



6 Şubat depremlerinden bu yana Defne’de örgütlü mücadelesini artıran TKP, 8 Ekim Pazar günü saat 16.00’da “Defne’de Değişim Şart Biz Yaparız” başlığıyla bir buluşma da düzenleyecek.

Harbiye Asya Garden Düğün Salonu’nda yapılacak buluşmaya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı katılacak.