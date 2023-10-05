ABD'nin TSK'ye ait SİHA'yı vurduğu iddia edildi, MSB kaynakları iddiayı yalanladı

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının Suriye'de bir Türk silahlı insansız hava aracını (SİHA) vurduğu belirtildi.

Wall Street Journal'a konuşa ABD'li bir yetkili, Türkiye'ye ait SİHA'nın ABD'li askerlerce tehdit olarak değerlendirildiği için, bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü söyledi. Hamlenin bölgede operasyonlar yürüten ABD'li askerler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD'li yetkili vurulan SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu ve ABD askerlerinin harekete geçmeden önce bunun farkında olduklarını ifade etti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Türk yetkililerle konuşmasının beklendiğini aktardı.

MSB kaynakları: TSK'ye ait değil

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları ise Suriye'de düşürülen SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan saldırı girişimini gerçekleştiren kişilerin Suriye'den geldiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Fidan dün yaptığı açıklamada, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün tesisler, güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.