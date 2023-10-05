Fransa'da tahtakurusu paniği: Trende, sinemada, kütüphanede...

Fransa’da tahtakurusu sorunu kamuoyunun ve parlamentonun gündeminde ağırlık kazanmaya başladı. Fransa’da son 5 yılda her 10 hane halkından biri tahtakurularıyla uğraşmak zorunda kaldı, sadece 2022 yılında 1 milyon 100 bin konut ve iş yerinde tahtakurusu istilası yaşandı.

2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na 10 ay kala Fransa’da 1950’lerden beri görülmeyen tahtakurusu sorunu, kamusal alan ve konutlarda ciddi olarak kendi hissettirmeye başladı. TF1’in haberine göre son 5 yılda Fransa’da her 10 hane halkından biri tahtakurularıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Sinema ve tren vagonlarındaki koltuklarda, kütüphane raflarında, otel ve konutlarda bulunan yataklarda gözle görülebilen ve bilimsel adı Cimex lectularius olan tahtakurularının boyutları 4 ila 7 milimetre arasında değişiyor. Dişisi günde 15 yumurta yumurtlayabilen tahtakuruları insan kanıyla besleniyor ve ısırıkları deride kabarmalara sebep oluyor.

‘Ülkeyi panik dalgası sardı, sorun halk sağlığı’

Muhalefet partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili ve partisinin de içinde bulunduğu LFI-NUPES grubunun başkanvekili olan Mathilde Panot 3 Ekim’de Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada ülkeyi bir panik dalgasının sardığını, tahtakurularının hastanelerde, okullarda, işçi pansiyonlarında, yaşlı bakımevlerinde, hapishanelerde, trenlerde ve hatta sinema gibi kamusal alanlarda yayıldığını ve milyonlarca yurttaşın çile çektiğini söyledi. Panot durumun ulusal ölçekte bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

‘1 milyon 100 bin konut ve işyeri etkilendi’

Panot, Meclis’te bulunan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’a hitaben yaptığı konuşmada, 2017 yılında yayılmanın 200 bin farklı konut ve işyerinde gerçekleştiğini, bunu söylediğinde hükümet yetkililerinin sadece gülmüş olduğunu ve hiçbir şey yapmadıklarını vurguladı. 2019 yılında bu sayının 540 bine çıktığını, bu konuda eylemler düzenlediklerini, dilekçeler verdiklerini, konutlarda filitleme yaptıklarını ve bir acil eylem planı ortaya koyduklarını söyleyen vekil hükümetin o zaman da bir şey yapmadığının altını çizdi. 2020 yılında sayının 950 bine çıktığını belirten Panot hükümetin o zamandan bu yana yaptıklarının kayda değer olmadığını ve sayının 2022’de 1 milyon 100 bine ulaştığını söyledi.

‘Özel şirketlerin iştahı kabardı, çözüm kamusal ve ücretsiz filitleme’

Panot, tahtakurularının yüzde 90’ının bağışıklık kazandığını ve kullanılan kimyasallarının bir işe yaramadığını söyledi. Başbakan Borne’a "Ne zaman yurttaşları kendi başlarının çaresine bakmaya mahkûm etmekten ve özel şirketlere mahkûm etmekten vazgeçeceksiniz?" diye çıkışan vekil çözümün kamusal, ücretsiz, etkili, sağlığın ve çevrenin güvencesi olan bir ilaçlama hizmeti olduğunu söyledi.

Vekil sözlerini ‘Harekete geçmeniz için [Başbakanlık konutu olan] Matignon Köşkü’nün istilaya uğramasını mı beklememiz gerekiyor?’ diye sonlandırdı.