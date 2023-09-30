Güne soL'dan bakın: 30 Eylül Cumartesi

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

İşte ÇEDES: 12 yaşında çocuk ‘haram’ diye yolda gözünü kapatarak yürüyor

Eğitim çökmüş durumda. ÇEDES pilot ili İzmir’de bir veli, oğlunun ablasına bile bakmamaya çalıştığını belirtiyor. Psikiyatristlere göre sorun çok büyük.

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İşte ÇEDES: 12 yaşında çocuk ‘haram’ diye yolda gözünü kapatarak yürüyor

TKP'nin 'mükerrer oy kullanan polis' tespitine 'dezenformasyon' suçlaması, siyasi yasak talebi

Seçimlerde TKP, Muğla'da mükerrer oy kullanan polisleri yakaladı, duyurdu. Şimdi TKP'lilere "dezenformasyon yasası"na dayanılarak siyasi yasak getirilmek isteniyor.

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TKP'nin 'mükerrer oy kullanan polis' tespitine 'dezenformasyon' suçlaması, siyasi yasak talebi

Mesele Altın Portakal'dan ibaret değil: AKP sanata taarruza geçti, iki festivale daha destek yok

soL'un tespiti doğrulanıyor. Bakanlık, bu yıl İstanbul Film ve Tiyatro Festivallerini de desteklemiyor. AKP kültür sanatta "ya biat ya sopa" politikasına geçti.

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Mesele Altın Portakal'dan ibaret değil: AKP sanata taarruza geçti, iki festivale daha destek yok

Seslendirme sanatçıları asgari ücretin altında: 'İşi konuşmak olan bizler susuyoruz'

Asgari ücretin altında sefalet koşullarına mahkum edilen seslendirme sanatçıları pazartesi bir gün iş bırakarak sessiz kalacak.

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Seslendirme sanatçıları asgari ücretin altında: 'İşi konuşmak olan bizler susuyoruz'

Trendyol işçilerine TKP'den ziyaret: 'Sanatın özgürleşmesi emeğin özgürleşmesinden bağımsız değildir'

TKP Beyoğlu, hakları için mücadele eden Trendyol depo işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

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Trendyol işçilerine TKP'den ziyaret: 'Sanatın özgürleşmesi emeğin özgürleşmesinden bağımsız değildir'

Devlet okulunda ders zili yerine ilahi çalındı

Bursa İnegöl’de Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zili yerine “ilahi” çalındı. Eğitimciler, “Saldırı laikliğe. Bilim yuvası okulları medreseye dönüştüremeyecekler” ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.

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Devlet okulunda ders zili yerine ilahi çalındı

'Besni’yi yeniden Adıyaman’ın devrimci ilçesi yapacağız'

TKP Adıyaman Örgütü, Besni İlçesi'nde örgütlenme çalışmalarına hız kazandırdı. Besni İlçe Örgütü, bugün Valantine's Düğün Salonu'nda saat 18.00'de bir dayanışma etkinliği düzenleyecek.

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'Besni’yi yeniden Adıyaman’ın devrimci ilçesi yapacağız'

Öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando antrenörüne 'iyi hal' indirimi

Ankara'da, tekvando antrenörü Serkan B.’ye, öğrencisi Ş.N.E.'ye cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu yargılandığı davada, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 12,5 yıl ceza verildi.

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Öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando antrenörüne 'iyi hal' indirimi

Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalamak için buluştu

Cezaevinde bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kitaplarının imzalanması için düzenlenen etkinliğe çok sayıda yazar ve gazeteci katıldı.

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Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalamak için buluştu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam

EPDK, Ekim ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi. Yeni tarifeye göre sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde yüzde 20'lik artış yaşandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam

Burjuvazi, onun örgütleri ve Nazilerin kopmayan bağı

NATO-Nazi dostluğu, sadece geçmişte kalan ve yakın zamanda Kanada Parlamentosu’nda “yanlışlıkla” bir Nazi’nin ayakta alkışlanması kadar basit değil.

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Burjuvazi, onun örgütleri ve Nazilerin kopmayan bağı

Kosova'da gerilim büyüyor: NATO'dan ek birlik gönderme kararı

NATO, Sırbistan sınırındaki gerilim nedeniyle Kosova'daki birliklerine ek takviye gönderme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, Sırbistan Cumhuriyeti Vucic'e gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

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Kosova'da gerilim büyüyor: NATO'dan ek birlik gönderme kararı