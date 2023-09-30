Devlet okulunda ders zili yerine ilahi çalındı

Bursa İnegöl’deki Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zili yerine “ilahi” çaldığı öne sürüldü. Ders zilinin ilahi şeklinde çalınmasının nedeninin, Mevlid Kandili için o güne özel bir uygulama olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy olayı doğrulayarak “Okulların dini referanslarla yönetilmediği gerçeğini en hafif deyişle görmezden ve gerici adımlara bir yenisini eklemeyi, bilim yuvası okulları medrese modeliyle değiştirmeyi hedefleyen yöneticileri uyarıyoruz: Anayasal suç işliyorsunuz” dedi.

Toy, şunları kaydetti:

“Son günlerde kamuoyuna yansıyan Yeni Anayasa çağrıları, dini referans alan politikalar, karma eğitim karşıtı açıklamalar, Cumhuriyet Eğitimi’ni hedef alan uygulamalar, ÇEDES gibi gerici protokoller tesadüf değildir. Bu gerici karanlığın önündeki en büyük engel; laikliktir, laik-bilimsel eğitimdir.”

Memleket Partisi İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan, ders zili ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.