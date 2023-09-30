Trendyol işçilerine TKP'den ziyaret: 'Sanatın özgürleşmesi emeğin özgürleşmesinden bağımsız değildir'

Depo işçilerini sendikalaştıkları için işten çıkarmasıyla gündemde olan e-ticaret platformu Trendyol, işçilerin hakkını vermemekte ısrar ederken, önde gelen sanat etkinliklerine ortak olma kararı aldı. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, şirket, 26 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleşecek

Contemporary İstanbul’un partneri oldu. Bunun üzerine TKP Beyoğlu Sanat emekçileri Trendyol işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. DGD-SEN’den yapılan açıklamada “TKP Beyoğlu Sanat emekçisi dostlarımız direnişimizi ziyarete geldiler, var olsunlar. ‘Sanatın özgürleşmesi emeğin özgürleşmesinden bağımsız değildir’ sözümüzden yola çıkarak, birleşe birleşe kazanacağız!” denildi.

TKP Beyoğlu Sanat emekçisi dostlarımız direnişimizi ziyarete geldiler, var olsunlar. @tkpbeyoglusanat



“Sanatın özgürleşmesi emeğin özgürleşmesinden bağımsız değildir.” sözümüzden yola çıkarak, birleşe birleşe kazanacağız! ✊#TrendyolBoykot pic.twitter.com/iT5nU1YsFq — DGD-SEN (@DGDSEN) September 30, 2023

Diğer yandan, hakları için mücadele eden Trendyol depo işçilerinin, şirketin genel merkezi önünde sürdürdükleri eylemler, 30'u aşkın gündür devam ediyor. Genel merkez binası önünde basın açıklaması yapmak için toplanan işçilere polis müdahale etmiş ve 30 işçi gözaltına alınmıştı.