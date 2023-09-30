Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalamak için buluştu

Gazeteci, yazar, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ın tutuklanarak cezaevine konulmasına itiraz eden birçok gazeteci ve yazar, imza gününde buluştu.

Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını talep eden birçok yazar ve gazeteci, dayanışma amacıyla bugün saat 14.00'te Beyoğlu İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı No:163 Kat:1’deki Yüksek Ticaret Marmara Lokali’nde bir araya geldi.

“Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi”nin düzenlediği etkinliğe BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın'ın yanı sıra Adnan Özyalçıner, Ayşen Şahin, Barış Terkoğlu, Ceyda Karan, Esra Alkan, İsmail Saymaz, Miyase İlknur, Murat Taylan, Musa Ağacık, Mustafa Köz, Namık Koçak, Necdet Saraç, Orhan Bursalı, Timur Soykan ve Zafer Arapkirli katıldı.

Etkinliğe katılan yazar ve gazeteciler, 4 Ekim Çarşamba günü görülecek olan duruşmaya dikkat çekerek demokrasiden ve özgürlükten yana olan herkesi Çağlayan Adliyesi’ne çağırdı.