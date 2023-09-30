'Besni’yi yeniden Adıyaman’ın devrimci ilçesi yapacağız'

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da TKP'nin dayanışma faaliyetleri sürüyor.

Kentte örgütlenme çalışmalarına hız kazandıran İl Örgütü adına Ali Yılmaz, örgütün faaliyetlerine dair soL'a değerlendirmelerde bulundu.

TKP'nin deprem öncesinde de Adıyaman'da olduğunun ve tanınıp bilindiği beldelerin ve köylerin olduğunun altını çizen Yılmaz, "Deprem sürecinde ilk günden itibaren dayanışmayı ördük. Adıyaman halkıyla acıyı, öfkeyi paylaştık. Yanyana gelip dayanışmayla umudu yaşattık" ifadelerini kullandı.

TKP'nin seçim sürecinde de, sonrasında da Adıyaman’da var olmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, bir daha enkaz altında kalmamak için örgütlendiklerini söyleyerek "Yeni yoldaşlar kazandık, kazanıyoruz" diye konuştu.



Adıyaman halkının depremde yaşadığı yıkımın ve kayıplarının yasını bile tutamadığına işaret eden Yılmaz, "Barınma, hijyen, su, ulaşım, sağlık sorunlarıyla baş başa. Okullar türlü eksiklerle açıldı, öğretmenler de öğrenciler de kaygıyla belirsizliklerle zorluklarla karşı karşıya. Çocuklarımızın gençlerimizin geleceğinden endişeliyiz. Adıyaman’da işçi de çiftçi de esnaf da hem bugününden hem de geleceğinden endişeli" dedi.

'Artık daha da güçlüyüz'

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz TKP olarak tüm bunların karşısında direnci ve dayanışmayı örgütlemek için çalışıyoruz. Emekçilerle, aydınlarla, gençlerle, kadınlarla buluşuyor örgütleniyor ve güçleniyoruz.

Komünistler olarak, sözümüz sade. Ülkemiz için halkımız için eşitlikçi, laik, bağımsız bir Cumhuriyet istiyoruz.

Bugün de Besni’de ilerici, Cumhuriyetçi, devrimci, dostlarımızla buluştuk. Artık daha da güçlüyüz. Besni’yi yeniden Adıyaman’ın devrimci ilçesi yapmaya kararlıyız.

Yolumuz açık olsun!"

Besni'de dayanışma etkinliği

TKP Besni İlçe Örgütü, ilçede dayanışmayı büyütme adına bugün Valantine's Düğün Salonu'nda saat 18.00'de bir etkinlik düzenleyecek. "Umut hiç bitmez!" başlıklı etkinlik davetiyesinde, "Yarına umutla bakmak için yan yana olma zamanı, dayanışma buluşmamıza davetlisiniz" denildi.

Etkinliğe İlyas Salman ve İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanatçıları da katılacak.