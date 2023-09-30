Öğrencisine cinsel istismarda bulunan tekvando antrenörüne 'iyi hal' indirimi

Ankara'da tekvando antrenörü 48 yaşındaki Serkan B., özel ders verdiği öğrencisi 17 yaşındaki Ş.N.E. adlı öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, iyi hal indirimi uygulanarak, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, tekvando antrenörü Serkan B., 2021 yılının eylül ayında, grup derslerini aksatan öğrencisi Ş.N.E.'ye arkadaşlarına yetişebilmesi için özel ders alması gerektiğini söyledi.

Serkan B., özel derse gelen öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Ş.N.E.'nin durumu okulda öğretmenlerine ve ailesine anlatmasının ardından şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Serkan B., savcılıktaki ifadesinde Ş.N.E. ile yaklaşık 7-8 defa ders yaptıklarını ve hiçbir şekilde fiziksel temasta bulunmadığını iddia etti. İfadesi alınan Serkan B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda Serkan B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında Ş.N.E.'nin olay anında aldığı ses kaydı dosyaya delil olarak sunuldu. Bunun üzerine Serkan B. tutuklandı.

Karar duruşmasında tutuklu Serkan B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti Serkan B.'ye önce 15 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, Serkan B.'nin duruşmalardaki "iyi hali" gerekçe gösterilerek 12,5 yıla düşürüldü.