Seslendirme sanatçıları asgari ücretin altında: 'İşi konuşmak olan bizler susuyoruz'

Oyuncular Sendikası, günümüz ekonomik koşullarında ücretleri asgari ücretin altında kalan, çoğu zaman sefalet koşullarına mahkum edilen seslendirme sanatçılarının bir dizi eylem ve etkinlik yapacağını duyurdu.

Oyuncular Sendikası seslendirme oyuncuları tarafından yapılan açıklamada 2 Ekim Pazartesi günü 1 gün çalışmayıp sessiz kalacaklarını duyurdu. Açıklamada, "Ses çıkarmayı ve doğru sesi, doğru yerde çıkarmayı en iyi bilenler olarak bu kez sadece susuyoruz. İhtiyaç duyulan adımlar atılmadığı takdirde bu sembolik sessizliğimizin her yerden duyulacak bir çığlık hâline geleceğinden emin olabilirsiniz" denildi.

Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) “Türkiye’deki dublaj sanatçılarıyla dayanışma” açıklaması yaptı. Açıklamada, “27-30 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da toplanan FIA Yönetim Kurulu’nun, Türkiye’deki seslendirme oyuncularının haklı taleplerini kabul etmesine ve onlara tereddütsüz desteğini sunmasına karar verilmiştir. FIA Yönetim Kurulu, tüm FIA üyesi kuruluşları, mevcut müzakereler ve gelecekteki olası girişimler sırasında Türkiye’deki seslendirme sanatçılarıyla dayanışma içinde olmaya kuvvetle teşvik eder” ifadeleri yer aldı.

soL'a konuşan Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu, ABD’deki oyuncuların grevini hatırlattı, “bizim ülkemizdede benzer sorunlar var” dedi. Ücretler açısından daha temel sorunlar yaşandığının altını çizen Gidişoğlu, “sanatçılar artık asgari ücrete bile ulaşamayacağı noktaya geldi” dedi. Yapay zekaya yönelik de değerlendirme yapan Gidişoğlu, “Pazartesi günü bu tehlikeye ve gidişata tepki koymak için, işi konuşmak olan bizler susuyoruz” dedi.

Seslendirme oyuncusu Arda Kavaklıoğlu geçinmekte yaşadıkları soruna dikkat çekip, “Kiraların, enflasyonun bu kadar arttığı bir dönemde geçinemez haldeyiz. Bu çığlığımızın duyulması için elimizden gelen her şeyi yapmakta kararlıyız. Pandemi sonrasından beri geçerli olan protokolümüzün iyileştirilmesi, yaklaşan yapay zeka tehdidine karşı elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.