TKP'nin 'mükerrer oy kullanan polis' tespitine 'dezenformasyon' suçlaması, siyasi yasak talebi

2022 yılında kabul edildiğinde büyük tartışma koparan ve yoğun itirazlarla karşılaşan dezenformasyon yasası, AKP yargısı tarafından siyasi bir "Demokles kılıcı" olarak kullanılmaya başlandı.

Muğla’da yaşanan örnekte Türkiye Komünist Partisi İl Başkanı Ahmet Aksüt ve seçim günü sandık çevresinde görevli bir parti üyesine "dezenformasyon yasası" olarak bilinen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla ceza davası açıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan deliller, şüphelilerin savunmasının yanı sıra sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan oluşuyor. Dosyaya ek olarak seçim kurulundan alınan bilgilerin eklenmesiyle hazırlanan dosya, AKP yargısının tipik örneklerinden biri.

Süreci soL'a yorumlayan TKP Muğla İl Başkanı Ahmet Aksüt "AKP çuvala sığmayan mızrağı yargıyla sığdırmaya çalışıyor" diyor.

Siyasi yasak talebi

Savcılık iddianamesinde hem TKP İl Başkanı Ahmet Aksüt hem de parti üyesi Murat Balcı hakkında söz konusu ceza maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını isterken ek olarak da şüpheliler hakkında hapis cezasına hükmedilmesi halinde, şüphelilerin medeni haklarından yoksun bırakılarak siyasi yasaklı hale gelmeleri talebinde bulunuldu.

Sebep seçim günü polislere suçüstü

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde Kötekli Salih Zeki Gür İlköğretim Okulu'nda parti seçim görevlisi olarak bulunan müşahitler, kolluk görevlilerinin usulsüz ve mükerrer oy kullanma girişimlerini teşhir ederek itiraz etmiş, usulsüzlük hakkında tutanak tutturmaya çalışarak yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Aynı şekilde TKP İl Seçim Sorumlusu olarak görev yapan Aksüt de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muğla valiliğini etiketleyerek iddialar ve yaşananlar karşısında seçim kurullarını göreve çağırmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde TKP ekipleri, Denizli başta olmak üzere çeşitli şehirlerde mükerrer oy kullanan polisleri tespit ve teşhir etmişti.