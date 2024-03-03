Güne soL'dan bakın: 3 Mart 2024

TKP halifeliğin kaldırılmasının yüzüncü yıldönümünde Bakırköy'deydi: 'Laiklik mecburiyettir!'

TKP İstanbul İl Örgütü, halifeliğin kaldırılmasının yüzüncü yıldönümü vesilesiyle bugün Bakırköy Meydan'da bugün saat 12.00'de bir eylem düzenledi. "Laiklik mecburiyettir" başlığıyla düzenlenen eylemde, "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok", "Laiklik için ayağa kalk", "Kahrolsun saltanat yaşasın Cumhuriyet", "Zübüklerden kurtulacağız" ve "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz" sloganları atıldı.

TKP, ABB önünde: 'CHP-AKP işbirliğiyle atılan gerici adımlara ve rant projelerine karşı çıkacağız'

TKP, CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve AKP işbirliğiyle ABB Meclisi'nden oy birliğiyle geçen Diyanet Akademisi'ne karşı ABB önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Maden şirketine direnen 75 yaşındaki Hatice Kocabaş yargılanıyor

Denizli Avdan'da maden şirketine direnen köylülerden 75 yaşındaki Hatice Kocabaş, ektiği tarlaya giren 5 mühendisi darp ettiği iddiasıyla şirket tarafından açılan davada yargılanacak.

Maçoğlu, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gençlerle buluştu

TKP Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu bugün Kadıköy NHKM'de düzenlenen "Gençler Soruyor, Maçoğlu Yanıtlıyor" etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtladı.

Siyanürlü madencilik hız kesmiyor: İmza kampanyası başlatıldı

İliç'te yaşanan maden faciası, siyanürlü altın arama konusunu gündeme getirdi. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde üçüncüsünün açılması onaylanan siyanür havuzuna karşı yurttaşlar harekete geçti.

İmralı Adası yakınlarında bir cesede ulaşıldı: Kayıp denizcilerden birine ait olabilir

"Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında bir ceset bulundu.

Emeklilerin eylem yaptığı meydanda AKP balık-ekmek dağıtıp oy istedi

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle, görüntüye dikkat çekerek "Biz orada 'emekliler aç' derken onlar balık ekmek dağıtıyordu" dedi.

Medvedev: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ses kaydının sızmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor" dedi.

Avrupa'daki çiftçi eylemlerinin arkaplanı: 'Bizi anlamanız için açlıktan ölmeniz mi gerek?'

Avrupa'nın dört yanında çiftçiler eylemde. Tarım ekonomisi uzmanları Nevzat Evrim Önal ve Burak Öztornacı, eylemleri, Avrupa'daki siyasi durumu, kapitalizmi ve meselenin çözümünü yorumladı.

Yapay zekada büyük telif tartışması: Robotlar öğreniyor mu, çalıyor mu?

Yapay zeka modelleri hepimizin üretiminden besleniyor. Telifli eser sahipleri buna karşı çıkıyor. Şirketler “telif ödersek dükkanı kapatırız” diyor. Ancak ortada büyük bir ikiyüzlülük var.

Rusya Alman subayların ses kaydını yayınladı: Kırım'ı vurmayı planlayıp, bahane hazırladılar

Scholz'un Ukrayna'ya füze tedariki için baskı gördüğü dönemde, Rus devlet medyasına Alman Hava Kuvvetleri erkanının Kırım Köprüsü'ne olası füze saldırısını tartıştıkları ses kaydı düştü.

İliç soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında siyanürlü liçin kaymasıyla ilgili soruşturmada idari pozisyondaki iki mühendis tutuklandı.

'Abla biliyor musun, bu kıyafetleri biz dikiyoruz'

Müjde Büyükyaldız'ın çocuk kitabı "Bir Top Kadife", yazarın çalıştığı giysi mağazasına, mağazadaki giysileri diken ama onları alacak parası olmayan bir çocuğun geldiği andan ilhamını alıyor.