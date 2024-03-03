Rusya Alman subayların ses kaydını yayınladı: Kırım'ı vurmayı planlayıp, bahane hazırladılar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Rusya'nın içlerini vurabilecek 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzeleri tedariki için baskı altında olduğu dönemde, Ukrayna'nın Taurus'la Kırım Köprüsü dahil olası Rus hedeflerini vurmasını sağlamayı tartışan Alman subayların ses kaydı sızdırıldı.

Rossiya Segodnya ve RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rus güvenlik yetkililerinden aldığı 38 dakikalık ses kaydını yayınladı.

Buna göre 19 Şubat'ta gerçekleşen videokonferans sohbetinin ana teması, Rusya’nın 2014'te kendisine bağladığı Kırım Yarımadası'ndaki Kerç Boğazı'nda inşa ettiği karayolu-demiryolu köprüsünün, yani sivil altyapının Taurus uzun menzilli füzeleriyle imha edilip edilemeyeceği.

Doğrudan müdahaleyi tartıştılar

Konuşanlar, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, Berlin'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Dairesi Başkanı Tuğgeneral Frank Graefe ve Uzay Komutanlığı Hava Operasyonları Merkezi'nin iki yetkilisi.

Alman Hava Kuvvetleri'nin üst düzey yetkililerinin görüşmesinde, Kiev'in talep ettiği Taurus uzun menzilli füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusunda siyasi iradeden izin çıkmadığı dile getirildi. Ancak subaylar, sanki Taurus tedarikine karar verilmiş gibi füzelerin hedefleme ayrıntılarını ve Almanya'nın savaşa doğrudan müdahale durumuna düşmemesi için makul inkar edilebilirliği nasıl koruyacağını tartıştı.

Gerhartz, Almanları gizlemek için "Ukrayna'da Amerikan aksanıyla konuşan sivil kıyafetli çok sayıda kişiden faydalanmak" dahil kullanabilecekleri çeşitli "hileleri" gündeme getirdi.

Ukraynalıların "stratejik olmaktan ziyade siyasi öneme sahip" Kırım Köprüsü'ne "kafayı taktığından" söz eden Alman subaylar, Avrupa'nın en uzunu olan köprünün 20 füzenin bile yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu belirtti. Gerhartz, Berlin'in Kiev'e gruplar halinde sağlayabileceği 50 kadar füzenin "savaşın gidişatını değiştirmeyeceğini" itiraf etti.

Scholz: Aydınlatacağız

Ses kaydının Rusya’da yayınlanmasına ilişkin açıklama yapan Şansölye Olaf Scholz, "çok ciddi bir konu" diyerek hızla aydınlatmayı vaat etti.

Kiev'e Taurus vermeyi ısrarla reddeden Scholz, önceki açıklamalarında, Almanya'nın Britanya ve Fransa'nın yaptığı gibi füzelerin kullanımı ve hedeflerin belirlenmesinin kontrolü için Ukrayna'ya asker konuşlandıramayacağını, Alman askerini Ukrayna Savaşı'na müdahil etmeyeceğini, Taurus'la Rus topraklarının vurulmasının NATO-Rusya Savaşı anlamına gelebileceğini söylemişti.

Rusya: En kısa zamanda açıklama yapılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise "Moskova'nın Berlin'den açıklama talep ettiğin, Berlin'in mümkün olan en kısa sürede izahat yapmakla yükümlü olduğunu" söyledi. Zaharova, "Sorudan kaçmaya çalışmak suçun kabulü olarak değerlendirilecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ses kaydını "NATO'nun yüzünde patlayan yumurta" olarak değerlendirildi. Alman subayların, bunu gizleme veya saklama girişimlerinden de anlaşılacağı üzere, doğrudan müdahaleyi tartıştıklarını çok iyi bildiklerini belirten Lavrov, Amerikalıların Ukrayna'da faaliyet göstermesiyle ilgili kısma dikkat çekti.