Emeklilerin eylem yaptığı meydanda AKP balık-ekmek dağıtıp oy istedi

Birleşik Emekliler Sendikası bugün İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini sıraladı. Açıklama sırasında AKP'lilerin propaganda çalışmaları kapsamında balık ekmek dağıtımı yapması ve uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.

Emekliler öğle saatlerinde İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamalarında aldıkları ücretin yetmediğini ve geçinemediklerini söyleyerek taleplerini sıraladılar. TKP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökmen Dumlu da eyleme katılarak emeklilere destek verdi.

Bu esnada AKP Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın seçim çalışması kapsamında meydanda balık ekmek dağıttığı görüldü.

Hamsi ekmek dağıtımını duyan çok sayıda yurttaş uzun kuyruk oluştururken Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle, görüntüye dikkat çekerek "Biz orada 'emekliler aç' derken onlar balık ekmek dağıtıyordu" dedi.