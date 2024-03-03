Maçoğlu, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gençlerle buluştu

TKP Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP MK üyesi Berkay Kemal Önoğlu’yla birlikte Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gençlerle buluştu. Önoğlu açılış konuşmasında gençliğin hayat pahalılığı ve geleceksizleşmeyle saldırı altında olduğunu belirtti.

‘Temel ihtiyaçlar satılamaz’

Gençlerin sorularını yanıtlayan Maçoğlu, bir belediye başkanının eğitimle ilgili sorunları kendi başına çözemeyeceğine ancak bir örnek oluşturulabileceğine değindi. Özellikle Marmara Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı ve okuduğu ilçede sağlıklı beslenme, barınma ve sosyalleşme haklarının sağlanması için adımlar atılacağını belirtti.

Bunların tek kararla çözülebileceğini belirten Maçoğlu eskiden sosyal hakların daha gelişkin olduğunu, bunun örneklerini bu ülkenin gördüğünü anlattı. Maçoğlu kapitalizmin gölgesini satamadığı ağacı bile kestiğini söyledikten sonra artık bazı hakların hak olarak bile değerlendirilmediğini belirtti. Maçoğlu sözlerine, “Halkçı bir anlayışla birçok sorunu çözebiliriz. Biz halkçı bir gözle baktığımızda ihale ücretlerini yarı yarıya düşürebiliyoruz” şeklinde devam etti.

‘Birinin adına başkasının karar vermesi kabul edilebilir bir şey değil’

"Neden bir öğrenci, kuracağınızı söylediğiniz halk meclislerine katılsın?" sorusuna yanıt veren başkan adayına göre birinin adına başkasının karar vermesi çok da kabul edilebilir bir şey değil.

Ovacık’ta ve Dersim’de ilk deneyimleri oluşturmaya başladıklarında kendilerinin de endişelerinin bulunduğunu belirten Maçoğlu temsilci seçerek değil, bütün halka çağrı yaparak ilerlediklerini anlattı. Deneyimlerini aktarmaya devam eden komünist başkan, halk meclislerinin faydalarını vurguladı ve Kadıköy gibi bir yerde bu yönetim tarzının uygulanmasının çok önemli bir örnek olacağına değindi.

‘Amatör spor imkanları artırılmalı’

Berkay Kemal Önoğlu'nun mahallelerde gün geçtikçe artan uyuşturucu problemini ve spora ulaşımdaki zorlukları vurgulamasının ardından Maçoğlu bu konuda belediyelerin neler yapabileceğini anlatmaya başladı.

Maçoğlu’nun “Kent sakinlerinin spor yapabileceği küçük spor alanları bile hayli az. Açık ve kapalı spor salonlarına ihtiyaç var. Kadıköy bunun en zayıf olduğu yerlerden biri. Ancak paralı bir sistem etrafında oluşan spor alanları ve imkanları var. Amatör spor imkanları hayli kısıtlı. Bunların artırılması gerekiyor” dedi.

‘Kütüphane ve rehberlik hizmetleri sağlayacağız’

Liselilerin kitaba erişiminin kısıtlılığını vurgulayan başkan adayı, Dersim’de dayanışmayla bunun çözüldüğü örnekleri oluşturabildiklerini söyledi. Her mahallede kitaba erişim ve ders çalışma alanı olması için kütüphane ve gerekli alanlarda rehberlik hizmetleri sağlayacaklarını açıkladı.

‘Eğlenme imkanlarının azlığı büyük problem’

Ülkede üniversite öğrencilerinin büyük kısmı çalışmak zorunda olduğundan eğlenecek vakit bulamıyor. Bir yandan ekonomik imkanlar eğlenme imkanlarını kısıtlıyor, bir yandan da konserler, festivaller yasaklanıyor. Bunun büyük bir problem olduğuna işaret eden Maçoğlu, gerek eğitim destekleriyle gerek sosyalleşme imkanlarını artıracak adımlarla bu sorunun üzerine gideceklerini belirtti. Maçoğlu bu problemin ancak iktidar değişimiyle tamamen düzelebileceğini belirterek ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını kaydetti.

“Şu an Caddebostan Kültür Merkezi'nde sinema bileti 150 TL. Diğer tesislerde kapasite çok az ve bunların hepsi Moda'ya sıkışmış durumda. Siz bu konuda ne yapacaksınız” sorusunu yanıtlayan Maçoğlu, sanat meclisleri çalışmalarından bahsetti. Geçtiğimiz günlerde sanat emekçileriyle bir araya gelen Maçoğlu “Şu anda belediyenin elindeki imkanları tespit etmeye çalışıyoruz. Maalesef sistem çok kapalı. Ama bu konuda kamucu bir yaklaşıma sahip olduğumuzu belirtebilirim” dedi

‘Sosyalistler her türlü üretimi destekler’

"Bana nohutçu, fasulyeci diyorlar ama hırsız diyemiyorlar" sözleriyle izleyenleri güldüren Maçoğlu, Dersim’de ön plana çıkan tarımsal üretimin Kadıköy’e nasıl uyarlanacağı sorusuna yanıt verdi. Maçoğlu'nun yanıtı şu şekilde: “Oranın ihtiyacı buydu. Hızlıca üniversitelere burs çıkarmamız gerekiyordu. Oranın imkân ve ihtiyaçlarına göre üretim programı kurduk. Üretim denilen şey bununla kısıtlı değil ki. Sosyalistler yalnızca tarımsal değil, her türlü üretimi destekler. Sanatsal ve bilimsel üretim de buna dahil. Bizim derdimiz varsa üretim üstündeki sömürü ile alakalı.”

Kadıköy'deki çalışmalar sırasında "Ben ülkücüyüm", "Ben CHP’liyim" deyip kendisine oy vereceklerini söyleyenlerin sayısının çok olduğunu belirten Maçoğlu bu halka güvendiğini belirtti.

TİP'le ilgili sorulara yanıt veren Maçoğlu “Halkımız eğer oy vermezse bu bizim kendimizi iyi anlatmayı başaramamızla alakalıdır. Biz TİP ile uzun süre görüşmüştük. Olmadı. Sonradan açıklamalarına baktığımda kazanamayacağımızı düşündükleri için aday çıkardıklarını açıklamışlar. Onları da ikna edememişiz. Günün sonunda bizim karşımızda TİP yok. Daha güçlü ve daha kötü bir güç ile yarışıyoruz" dedi.

‘İyiyi tartışamaz hale geldik’

Sözlerini noktalarken komünist başkan, tek çarenin bu sistemi değiştirmek olduğunu belirtti. Maçoğlu “Bu sistem kötü. İnsani değil, bunu değiştirmemiz lazım. Burada sorulan soruların bir yerden sonra cevabı yok. Tek kişi, bir belediye ile çözemez. Bu problemleri çözebilmek için önce yan yana gelip bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Kötüyü o kadar normalleştirdiler ki iyiyi tartışamaz hale geldi. Söz veriyoruz biz bu sistemi değiştireceğiz. Başka şansımız yok” diye konuştu.