İliç soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeni ocağında tonlarca siyanürlü liçin kayması ve dokuz işçinin göçük altında kalmasına dair Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten Anagold'un Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, üç zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. (AA)