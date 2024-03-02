Erzurum'da Karacalılardan maden protestosu: 'Yeni İliç felaketleri yaşanmasın!'

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaca Köyü'nde yurttaşlar mezralık ve ormanlık alanlarda yapılan maden arama ve çıkarma faaliyetlerini protesto etti.

"Bu topraklar bizim, maden şirketine bırakmayız" diyerek bir araya gelen Karaca Köyü sakinleri "Bölgemizde maden istemiyoruz" pankartı ile maden arama faaliyetlerinin ve sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgeye giderek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi Çat Karaca Köy Evi gönüllüsü ve TKP Çat Belediye Meclis Üyesi Adayı Kadir Pekgüzel'in okuduğu basın açıklamasında "Birileri lüks araçlara binecek diye birilerinin yaşam alanları yok oluyor. Bizler bu eşitsizliğe boyun eğmiyoruz. Yöre halkı olarak bu madenin yapılmasını istemiyoruz, bu maden durdurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kadir Pekgüzel, okuduğu basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Biz Karaca Köylüleriyiz. Burada hayvancılık yapıyoruz.

Burada Karaca Köyünde aylardır maden araması yapılıyor. Bizim köy halkı olarak bunlardan haberimiz dahi yok. Ülkemizin her yerinde doğa alanlarımız, mera alanlarımız, ormanlarımız birileri daha zengin olsun diye katlediliyor. Biz bu yok oluşa karşıyız. Karaca Köyü'nün, Yedisu'nun kısacası bütün yöremizin yok olmasına izin vermek istemiyoruz. Devletin tüm yetkili kurumlarına başvuru yaptık, dilekçeler yazdık. Ama bunların hiçbirinden olumlu yanıt alamadık. Biz burada yaşayan halk olarak buraya ne olacağı ve buraya ne yapılacağı konusunda kuşkuluyuz. Ülkenin pek çok yerinde maden alanlarında çevrenin nasıl yok edildiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız İliç faciası bunun bir örneği değil midir?

Birileri lüks araçlara binecek diye birilerinin yaşam alanları yok oluyor. Bizler bu eşitsizliğe boyun eğmiyoruz. Yöre halkı olarak bu madenin yapılmasını istemiyoruz, bu maden durdurulmalıdır!"

'Meralarımız işgal altında, mücadeleye edeceğiz!'

Konu ilişkin soL'a konuşan Kadir Pekgüzel yapılan protestonun ardından mücadelelerinin devam edeceğini ve Karaca Köyü'nde yaşayan yurttaşların geleceği için haklarını arayacaklarını ifade etti.

Köyümüzde yapılan maden çalışmaları bizim yaşam alanlarımızı yok edecek. Tarım ve hayvancılık bitecek. Sadece maden şirketleri kazanacak. Biz buna izin vermeyeceğiz. Köyümüzde maden istemiyoruz. #Maden #karacaköyü #yedisu pic.twitter.com/UEmfnCKpFi — Kadir pekgüzel (@KadirPekg) March 2, 2024

Pekgüzel "Biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık . Şu anda hayvanları götürdüğümüz alanlar işgal altında maden şirketi tarafından. Biz işgal edilen bu alandan maden şirketinin çekilmesini istiyoruz. Çünkü buralar bizim doğup büyüdüğümüz, hayvanlarımızı otlattığımız yerler. Buradan birileri para kazanacak diye biz yaşam alanlarımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz. Tüm köy halkı madeni istemiyor. Bugün de birlikte bir basın açıklaması yaptık. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.