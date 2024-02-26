Güne soL'dan bakın: 26 Şubat 2024

CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: Yığın liçine onay da Murat Kurum'dan

CHP'li Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. fazına ait yığın liçi onay belgelerinin de Murat Kurum'un imzasıyla verildiğini duyurdu.

ABD'den Refah'a saldırmaya hazırlanan İsrail'e veto: Askeri operasyon istemiyoruz

Biden yönetimi, İsrailli yetkililere Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden "askeri operasyon" istemediklerini söylediklerini ifade etti.

Kredi kartı harcamaları rekor tazeledi: 1,22 trilyon lira

Bireysel kredi kartı harcamalarında büyüme devam ediyor.

ÇEDES'in marifetleri bitmiyor: Çocuklar sabah namazına götürüldü

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES projesi kapsamında çocukları sabah namazı için camiye götürdü.

Eti Alüminyum işçileri Seydişehir İşçi Evi'nde: 'Bizim olan fabrikamızı geri alalım'

Maaşlarına daha yüksek zam yapılması talebi ile bir haftalık direniş sergileyen ve kısmi kazanımlar elde eden Eti Alüminyum işçileri, Seydişehir İşçi Evi’nde TKP’lilerle buluştu.

TKP laikliğe karşı işlenen suçlar dosyasının onuncusunu yayımladı: 'Sorumluların fotoğrafıdır'

TKP, Tarikatların Ensesindeyiz çalışması kapsamında her hafta laikliğe karşı işlenen suçlara yer vereceği dosya serisinin yeni sayısını yayımladı.

Konteyner kentte öldüren ihmal: Göçmen çocuk açık bırakılan çukura düştü

Hatay'da altyapı çalışması için açılan çukura düşen göçmen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ölümünden sonra çukurun etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Belediyenin seküleri olmaz mı? Hamza Dağ ortaya attı, Savaş Sarı yanıtladı

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ, ''belediyenin muhafazakarı olmaz" derken "laiklik olmadan da yönetiriz" dedi. Rakibi TKP'li Savaş Sarı, "Laiklik ön kabul olmalı" yanıtını verdi.

Sendikalı olduğu için işten çıkarılmıştı: 'Patiswiss'te sendikal haklar tanınsın'

Patiswiss Çikolata önünde başlayan direniş 21. gününde, işten çıkarılan işçi soL'a konuştu.

'Türkiye laik kalacak mı, Allah bilir' deyip 'Allah'a koruma kanunu' istediler

Çağlayan Adliyesi önünde toplanan gerici grup şeriat aleyhinde paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan avukat Feyza Altun'u hedef aldı, şeriat için 'koruma kanunu' istedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi eski başkanı: İktidar bütün gücüyle yüklendi, fetih gibi görüyorlar

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen seçimin ardından konuşan Candan, "İktidar bütün gücünü kullanarak yüklendi" dedi, Başyılmaz "arkalarında herhangi bir güç odağı olmadığını" savundu.

Çok yaşa Krupskaya!

Devrimci, yazar ve eğitimci Krupskaya bugün 155 yaşında; 1899 yılında kaleme aldığı “İşçi Kadın” bugün hâlâ güncel...

THTM'den rapor: 'Yerel yönetimler yoksulluğu ve yolsuzlukları geriletme aracı olmalı'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin raporunda, "THTM seçim sonrası ülkemizin hem siyasi hem de ekonomik düzlemlerde daha karanlık bir döneme girmemesi için üstüne düşeni yapacaktır" denildi.