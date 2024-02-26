CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: Yığın liçine onay da Murat Kurum'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından göçük altında kalan 9 işçiye halen ulaşılmayan Erzincan İliç’teki madende kayan yığın liçinin onay belgelerinin de eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde verildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Erzincan İliç’te, Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. Fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik. Kaynak: 13.09.2022 tarihli Çevre Bakanlığı resmi belgesi.”