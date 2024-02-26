CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: Yığın liçine onay da Murat Kurum'dan

CHP'li Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. fazına ait yığın liçi onay belgelerinin de Murat Kurum'un imzasıyla verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından göçük altında kalan 9 işçiye halen ulaşılmayan Erzincan İliç’teki madende kayan yığın liçinin onay belgelerinin de eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde verildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Erzincan İliç’te, Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. Fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik. Kaynak: 13.09.2022 tarihli Çevre Bakanlığı resmi belgesi.”

 