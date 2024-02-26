Konteyner kentte öldüren ihmal: Göçmen çocuk açık bırakılan çukura düştü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Hilal Kent Konteyner alanında, altyapı çalışmaları için açılan bir çukura düşen göçmen çocuk hayatını kaybetti. Konteyner kentte yaşayan depremzedelerin soL'a ilettiği bilgilere göre, konteyner alanındaki inşaat çalışmaları sırasında açılan çukurun etrafında herhangi bir önlem alınmadı ancak çocuğun çukura düşmesinden sonra etrafı güvenlik şeridi ile çevrildi.

İnşaat çalışmalarında önlem alınmıyor

6 Şubat depremlerine Türkiye'de yakalanan göçmenlerin deprem öncesinde yaşadıkları sıkıntılar deprem sürecinde ve sonrasında da devam etti. Depremzedeler arasında ayrımcılık yapıldığına ve birçok yardımın kendilerine kasti olarak iletilmediğini ya da geç iletildiğini belirten depremzedeler, konteyner kentler arasında en çok probleme sahip alanların göçmenlerin kaldığı konteyner kentler olduğunu ifade ediyor.

Bu konteyner kentlerden biri olan Hilal Kent Konteyner alanında geçtiğimiz gün açık bırakılan bir çukura düşen çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Depremzedeler, altyapı ve inşaat çalışmaları sırasında hiçbir önlemin alınmadığını, kazılan çukurların etrafının kapatılmadığını ve olası kazalara davetiye çıkarıldığını söylüyor.

'Olay yaşanmamış gibi davranıyorlar'

Güvenlik şeridinin, çukurun etrafına olayın ardından çekildiği ifade ediliyor.

Olaya ilişkin konteyner kentin yönetiminden sorumlu olan AFAD veya kaymakamlık henüz bir açıklama yapmadı. Altyapı çalışmalarını yapan şirkete ait ihmallere dair herhangi bir hukuki sürecin başlatılıp başlatılmadığı ise bilinmiyor.

Yaşadıkları sorunların artarak devam ettiğini ifade eden depremzedeler alınacak önlemlere dair geç kalındığını belirtiyor.