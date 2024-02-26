Mimarlar Odası Ankara Şubesi eski başkanı: İktidar bütün gücüyle yüklendi, fetih gibi görüyorlar

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin hafta sonu yapılan 48. Olağan Genel Kurulu’nda seçimi, iktidara yakın olduğu belirtilen turuncu liste kazandı. Tezcan Karakuş Candan’ın, 10 yıldır başkanlığını yürüttüğü Mimarlar Odası Ankara Şube’nin yeni başkanı Derya Başyılmaz oldu.

Üç listenin yarıştığı seçimde, turuncu listeden Derya Başyılmaz 1033 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Vedat Ağca ise 433 oy aldı.

'İhale verdikleri firmalarda çalışılan mimarları gördük'

Eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyasi iktidar bütün gücünü kullanarak yüklendi. İhale verdikleri firmalarda çalışılan mimarların ilk defa bir insanın arkasından sıra halinde otobüslerle oy kullanmaya gittiklerini gördük. Son dönemlerde iktidarın açtığı üniversite mezunu olan... 146 mimarlık fakültesi açıldı. Bu rant organizasyonları niteliksiz binalar böyle bir bakış açısının ürünü olarak karşımıza çıktı. Bu durum sadece MMO’ya yönelik değil. Bu durum tüm meslek odalarına yönelik… Fetih gibi değerlendiriyorlar. İktidarın ülkeyi getireceği durumun fragmanını yaşamış olduk. Bir mevzi kaybettik doğrudur ama hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır” dedi.

''Tek liste üzerinde çalışalım' çağrımız reddedildi'

Kırmızı listenin başkan adayı Vedat Ağca ise mavi listeyle tek liste olarak seçimlere girmek istediklerini, defalarca teklif götürmelerine rağmen kabul edilmediğini söyledi. Ağca şöyle konuştu:

“Mimarlar odasında genellikle yıllardır iki liste ya da tek liste olurdu. Genelde aynı görüşe sahip arkadaşlar olurdu, sol görüşe sahip insanlar olurdu. Son zamanlarda MMO üyelerinin sorunlarına yönelik ya da mesleki sorunlara yönelik doğru dürüst eylem yapılmadığını gördük. Genç mimarların mezuniyet sonrası iş bulma sorunları, staj sorunları, kamu çalışanların ücret sorunları, işyerlerinde karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde çözüme ulaşabilmek için liste çıkardık. Turuncu listenin organize bir şekilde seçimlere gelebileceğini görmüş olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla Tezcan Hanımların bu konuyla ilgili bizimle birlikte hareket etmeleri, yaklaşım göstermeleri gerekiyordu. Biz, birleşme çağrılarımızı yineledik ‘tek liste üzerinde çalışalım’ diye fakat bu talebimiz mavi liste tarafından reddedildi.

Seçim sabahında turuncu listenin organize bir şekilde okulun bahçesinde o tabloyu görünce, hayatı boyunca odaya hiç uğramamış, hiç oy kullanmamış grubun oy kullanmaya geldiğini gördük. O zaman da birleşme talebimizi onlara yineledik ancak bu talebimiz yine onlar tarafından reddedildi. Bu tavır bizim de arkadaşlarımızın da kafalarının karışmasına sebep oldu. Bir kısım maviye bir kısım turuncuya oy verdi. 20 yıldır iktidarda olan mavi liste yeni mezun arkadaşlarla ilgili hiçbir şey yapamamış. Oylar odayla hiç tanışmamış gençlerden alındı.”

'Arkamızda herhangi bir güç odağı yok'

Seçimi kazanan Derya Başyılmaz ise "arkalarında herhangi bir güç odağı olmadığını" söyledi. Başyılmaz'ın sözleri şöyle:

"Mimarlar Odası’ndaki 48. dönem. Meslektaşlarımız arasındaki mesleki birliğimiz bozuktu. Odanın 11 bin üyesi var ama odada aktif olarak odanın düzenledikleri etkinliklere katılan çok az mimar var. Birçok mühendisimiz odadaki kayıtlarını sildiriyordu. Oda yönetimi çok fazla siyasi söylemlerle gündeme geliyordu aidiyet de azalmış durumdaydı. 11 binden fazla üyesi olan listede mimarların isim bilgisi bizde yoktu. Biz tek tek arayıp desteklerini istedik. Biz mimar olan herkese elimizden geldiğince ulaşmaya çalışacağız. Arkamızda herhangi bir güç odağı yok. Biz kendi imkanlarımızla bu seçimi kazandık. Odanın siyaset üstü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çıkış amacımız sadece mimarlık içindi. Mimarın sağcısı, solcusu olmaz. Biz meslek odasındayız. Ben 13 yıldır bu meslekteyim. Bu bizim ilk deneyimimiz…" (ANKA)