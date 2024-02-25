Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde seçim günü: İktidar baskısı iddiaları gündeme geldi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin dün gerçekleştirilen 48. Olağan Genel Kurulu'nun ardından bugün de seçimler yapılıyor.

Çankaya ilçesinde bulunan Mimar Kemal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen oy kullanma işlemi devam ederken, iktidar ve ittifaklarının, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yönetimini almak için çıkarttığı turuncu listeye ilişkin iddialar gündeme geldi.

Kamudaki daire başkanlarının mimarlara baskı yaptığı, mimarlık lisansı olmayan farklı disiplinlerden kişilerin oy kullanmaya davet edildiği ve oy kullanılması için sponspor desteğiyle şehir dışından insanların Ankara'ya getirildiği iddia edildi.

Baskı, usulsüz oy, şehir dışından taşıma...

Mimarlar Odası Ankara Şube 47. Dönem Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Kamudaki daire başkanlarının mimarlara, turuncu listeye oy vermeleri yönünde baskı yaptığı duyumlarını alıyoruz. Üyelerimizin kişisel bilgilerinin nasıl ele geçirildiği bilinmez bir şekilde mimarlık lisansı dışındaki meslek insanları tarafından dahi aranarak oy kullanmaya çağırıldığını, öyle ki seçimlerde oy kullanması mümkün olmayan peyzaj mimarı, elektrik mühendisleri gibi farklı disiplinlerden insanları da oy kullanmaya davet ettiklerini biliyoruz. Aylar öncesinde kesinleşen seçim yerinin dahi değiştirilmesi için müdahalelerde bulunan grubun, sponsor destekli şekilde şehir dışından da insanları getirmek için her türlü imkanı sunduklarını duyuyoruz.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin demokratik ortamına yakışmayan müdahalelerle seçimi almaya çalışan iktidara karşı mimarların cevabının 'Sarayın Odası Olmayacağız' yönünde olacağından şüphemiz yok. Başkentin ve hinterlandının savunuculuğunu üstlenen, iktidarın meslektaşlarımızı işsizliğe ve giderek yoksullaşmaya mahkum ettiği politikalara karşı mücadele eden Odamızın politikalarını tavizsiz şekilde sürdürecek olan Demokrasi İçin Mimarlar Platformu'nu desteklemek için tüm mimarları Mimar Kemal Ortaokulu'nda 09.00-17.00 arasında mavi liste için oy kullanmaya davet ediyoruz."