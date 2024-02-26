Kredi kartı harcamaları rekor tazeledi: 1,22 trilyon lira

Kredi kartı harcamaları yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası verilerine göre bireysel kredi kartı harcamaları 16 Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,2 arttı.

Bu artışlara karşılık kredi kartı faizlerine Kasım 2023’ten bu yana politika faizi artışı yansıtılmıyor. Buna rağmen kredi kartı harcamalarında kasımdan sonra yüzde 160'ın altına düşüş yaşansa da yüzde 150 seviyeleri korundu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, bireysel kredi kartı harcamaları 1 trilyon 228 milyar 905 milyon lira seviyesi ile her ay olduğu gibi zirve seviyesini yeniledi. Ocakta toplam kredi kartı harcamaları 1,19 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. Bir aylık artış yüzde 3,12 seviyesinde gerçekleşti.

Taksitli kredi kartı harcamaları aynı dönemde yüzde 114,8 artarken taksitsiz kredi kartı harcamalarında artış yüzde 181,9 oldu.