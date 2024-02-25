Cevdet Yılmaz 'Londra'daki tefeciler'le görüşmeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın İngiltere'ye gidecek.

AA'nın edindiği bilgiye göre Yılmaz, İngiltere temaslarının ilk gününde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile görüşecek, büyükelçilik konutunda Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programının ikinci gününde İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ile ayrı ayrı görüşecek, İngiliz Sanayi Konfederasyonu tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılarla görüşecek

İngiltere'de Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek olan Yılmaz, "Türkiye'deki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla" Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılarla toplantı yapacak.

Yılmaz'a programlarında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da eşlik edecek.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 'Londra'daki tefeciler sana yar olmaz' demişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde İngiltere'ye giden dönemin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak yaptığı konuşmada "Öyle Bay Bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz" demişti.

Erdoğan seçimlerden bir hafta önce Kırklareli'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada "Bay Bay Kemal sen Londra’daki tefecilere git avucunu yalayacaksın, onlardan sana yar olmaz" ifadesini kullanmıştı.