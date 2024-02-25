Marketlerde 'olgun sebze' dönemi: Çürümeye yüz tutan sebzeler daha ucuz fiyata satılıyor

Yapılan son araştırmalara göre açlık sınırı 15 bin TL'yi aşarken, en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 110'a ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara'daki bir markette çektiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı. Bulut'un paylaştığı fotoğraf, ekonomiye dair verilerin market raflarına yansımasını gösterir nitelikte.

Çürümeye yüz tutan sebzeye 'olgun' etiketi

Bulut'un paylaştığı fotoğrafta, çürümeye yüz tutmuş ve çöpe atılması gereken yeşil biberlerin paketlenerek "olgun sebze" etiketiyle satışa sunulduğu görüldü.

Fotoğrafın sosyo ekonomik açıdan görece avantajlı bir semtte çekildiği belirten Bulut, şu açıklamada bulundu:

"Marketlerde 'olgun sebze' dönemi başladı! 'Türkiye Yüzyılı' diye hayal satanların vatandaşımıza reva gördükleri hayat bu! Bu fotoğraf Ankara’nın en lüks semtlerinden birinde çekildi. Zincir marketlerden biri çürümeye yüz tutmuş, çöpe atılacak biberleri paketleyip 'olgun sebze' etiketiyle vatandaşa satıyor. Koltuklarında oturup, 'ekonomi şöyle iyi, böyle iyi' diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor."