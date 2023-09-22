Güne soL'dan bakın: 22 Eylül Cuma

TKP İstanbul İl Örgütü'nden direnişteki Trendyol depo işçilerine ziyaret

TKP İstanbul İl Örgütü, Trendyol depo işçilerinin İstanbul Esenyurt'taki depo önündeki eylemine bugün destek ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı'ndan 'Türkiye'yi işgal edin' çağrısı

Milli Savunma Bakanı Güler'e göre, Suriye 'oradaki bütün insanları kucaklayacak' hükümet kurana kadar TSK oradan çıkmazmış. Umarız Türkiye'nin komşuları bu sözleri duymaz.

Bodrum'da avukat ve icra müdürü araçlarında öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir avukatla bir icra müdürünün araçlarında silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Askeri kamptaki depremzedelere kapı gösterildi: Kamp alanı Katarlılara mı satılıyor?

İzmir'de askeri bir kamp alanına yerleştirilen depremzedelerin tahliye edileceği öğrenildi. İzmir Valiliği tarafından iletilen tebligata göre depremzedeler bugün itibariyle tesisten ayrılmak zorunda.

AKP yargısında bir yüksek yargıcın portresi: Ya tarikatçı olacaksın ya yandaş

Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman adı etrafındaki tartışmalar yargıdaki yandaş-tarikatçı kavgasının yansımaları. Yargı artık AKP’nin arka bahçesi. O bahçede yükselenler ise ya mangalcı ya tarikatçı.

İBB işçilerinden Belediye-İş'e 'TİS' tepkisi: 'Hırsız sendika istemiyoruz'

Grev hazırlığındaki Belediye-İş Sendikası'na bağlı belediye işçileri, İBB ile sendika arasında dün gece yarısı apar topar kendilerinden habersiz toplu iş sözleşmesi imzalanmasını protesto etti.

Türk Metal'in başkan yardımcısı seviyesiz sözlerle EYT'lileri hedef aldı

Erdemir personelinin katıldığı davette konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Odabaş, EYT'lileri hedef göstererek, "EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g..ü başı oynamaya başladı" dedi.

Bütün çocuklar düzgün beslenmek için Kartal İmam Hatip'e mi gitsin?

İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrencilere reva görülen yemek menüsü gündemdeki yerini korurken Kartal İmam Hatip Lisesi yurdunun zengin yemek menüsü dikkat çekiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 5'te 5 yaptı: Brezilya'yı da yendi

Türkiye Kadın Voleybol Takımı olimpiyat elemelerinde Brezilya’yı 3-0 yenerek elemelerde 5’te 5 yaptı.

Aynı haberden hem ödül hem ceza: 'Tuzun koktuğu yerdeyiz'

Sinan Aygül, Kızılay'ın yoksullara dağıtacağı etleri otel odasında buldu. Kızılay görevlileri kovdu, Aygül gazetecilik ödülü aldı. Üç yıl sonra "otele izinsiz girdi" diye altı ay hapse mahkum edildi.

'İşçilerin ihracat kalemi olarak görülmediği bir ülke kurmalıyız'

Bakanın madencilere "Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde ihracatımız artıyor" ifadesini Gamze Yücesan Özdemir soL'a değerlendirdi: "İşçilerin canı, ihracat kalemi olarak görülüyor."

TKP Çanakkale İl Örgütü'nden ÇEDES ve TÜGVA protokolü için çağrı: Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz!

TKP Çanakkale Örgütü 23 Eylül Cumartesi günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklamasıyla ÇEDES ve TÜGVA'yla gerçekleştirilen uygulamayı protesto edeceğini duyurdu.