Bütün çocuklar düzgün beslenmek için Kartal İmam Hatip'e mi gitsin?

Zorunlu eğitim çağındaki tüm çocukların sağlıklı beslenmesinin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması gerekirken, veliler çocukların beslenmesi için kantin ve yemekhanelere yüksek paralar ödemek zorunda bırakılıyor.

İmam hatiplere ayrılan kaynaklarla diğer liselere ayrılan kaynak arasındaki fark bu kez yemek menüleriyle gündemde.

İzmir Atatürk Lisesi'nde yatılı okuyan çocuklara verilen yetersiz miktardaki yemeğin fotoğrafları "Savaşta mıyız?" tepkisine yol açarken Kartal İmam Hatip Lisesi'nin kaliteli yemek menüsü, ayrılan bütçedeki eşitsizliği ortaya koyuyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Atatürk Lisesi’nde yatılı öğrencilere verildiğini belirttiği yemeklerin görselini paylaşarak “Kendileri manda yoğurduna hurma katarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi’nin yatılı öğrencilerine reva gördüğü yemekler bunlar. Nice yazarları, bilim insanlarını, siyasetçileri yetiştirmiş Türkiye’nin ve İzmir’in en köklü okullarından biri öğrencilerini aç bırakıyor. Savaşta mıyız? Kıtlıkta mı?" tepkisini gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da mezun olduğu ve bir süredir "AKP'nin kadro kaynağı" olarak bilinen Kartal İmam Hatip Lisesi'nin 2022'deki yemek menüsü aslında tüm ülkede bütün öğrencilere ücretsiz uygulanması gerekenin "ayrıcalık" haline geldiğinin açık bir örneği.

Lisenin sosyal medyada paylaşılan 2022 Nisan ayı yemek menüsü şöyle:

Kartal İmam Hatip Lisesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu öğretim yılında yurt ücreti 11 bin 500 lira. Okul idaresinden aldığımız bilgiye göre, velilerin 4 taksit halinde ödediği bu miktarın içine yemek ücreti de dahil.

Birçok okulun yemekhanesine göre çok daha düşük bir miktarın velilerden talep edildiği görülürken, anlaşılan sağlıklı ve doyurucu bir beslenmeye yatılı okurken ulaşabilmek için Kartal İmam Hatipli olmak gerekiyor.