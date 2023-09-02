Bilal Erdoğan öğretmenleri 'idealist' olmamakla eleştirdi: 'Amaçları memur olmak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Önder 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu.

Türkiye'de öğretmen belirleme sisteminin "ideal meslek" kurgusuna göre değil memuriyet sistemine göre yapıldığını söyleyen Bilal Erdoğan, "Türkiye'de kimse iddia edemez ki ancak idealist insanlar öğretmen oluyor. Böyle bir iddiası olan varsa tartışabiliriz tabii ama birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor" dedi.

DHA'nın aktardığı konuşmada İmam hatip yüceltmesi de yapan Erdoğan, "İmam hatipliler olarak kendi okullarımızdaki öğretmenlere kıymet vermeyi tercih edelim" diye konuştu.

Başarının ödüllendirilmemesinden yakınan Erdoğan, sorunun ''yan gelip yatanlar''dan kaynaklandığını savunarak şöyle konuştu:

''Ben olsam ben kendime güvenemem. 'Niye uğraşıyorum?', 'Daha başarılı oldum diye birisi beni mükafatlandıracak mı?', 'Daha başarılı oldum diye bana bir kuruş fazla bir şey mi verilecek?' Var mı böyle bir şey öğretmenlikte? Yok. Başlıyorsun, emekliliğe kadar gidiyorsunuz. Yani dolayısıyla bir de bir tarafta yan gelip yatan, çok fazla gayret göstermeyen birkaç öğretmen arkadaşını görürsen o da seni de demotive ediyor, 'Ben niye uğraşıyorum' diyorsun.''