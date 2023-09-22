Askeri kamptaki depremzedelere kapı gösterildi: Kamp alanı Katarlılara mı satılıyor?

6 Şubat Maraş depremlerinde de evlerini kaybeden depremzedelere İzmir'de Mart ayından bu yana ev sahipliği yapan “Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı” askeri kamp alanı bugün boşaltılıyor.

Askeri kamp alanına yerleştirilen depremzedeler için bugün tahliye süreci başlatıldı.

İzmir Valiliği imzası taşıyan tebligatta kamptan ayrılacak depremzedelerden evleri yıkılan ya da orta-ağır hasar görenlere memleketlerinde konteynır planlaması yapılacağı, diğerlerinin talep etmeleri halinde AFAD'dan 6 ay boyunca aylık 3000 lira yardım alabilecekleri ifade edildi.

Valilik imzalı yazıda "Depremzede Misafirlerimizin Dikkatine; 22.09.2023 tarihi itibariyle tüm tesislerimizde barınma hizmeti sona erecek ve bu tarih itibariyle tüm tesislerimiz tahliye edilecektir. Bu kapsamda tesislerimizde kalan misafirlerimizin evlerinin hasar durumuna göre; Hasarsız ve Az Hasarlı olanlara talep etmeleri halinde Afad tarafından 6 Ay Süreyle 3000 TL. yardım yapılacaktır. Orta Hasar, Ağır Hasar, Yıkık olan Vatandaşlarımıza ise talep etmeleri halinde memleketlerinde konteynır planlaması yapılacaktır. Bu bağlamda tesislerimizde kalan Misafirlerimizin 22.09.2023 tarihine kadar tesisi boşaltmaları gerekmektedir" denildi.

Kamp alanı Katarlılara mı satılıyor?

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, verdiği soru önergesinde "İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanının Katarlılara satılacağı doğru mudur?” sorusunun yanıtlanmasını istedi.

Bakan Yaşar Güler önergeye “Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığının bulunduğu arazinin mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilmiştir ve askeri maksatla kullanımına devam edilmektedir” yanıtını verdi ancak alanın Katarlılara satılıp satılmayacağı sorusuna cevap verilmedi. Yücel ise “Herhangi bir satış söz konusu değilse neden depremzedeler tahliye ediliyor?” sorusunu yineledi.

Depremzedelere taahhüt edilen 3000 liralık kira yardımının hiçbir sorunu çözmeyeceğini ifade eden Yücel, AKP'nin askeri alanları ve merkezleri satışına dair konulara ivedilikle cevap vermesi gerektiğini belirtti.