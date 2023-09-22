A Milli Kadın Voleybol Takımı 5'te 5 yaptı: Brezilya'yı da yendi

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının altıncı gününde Japonya'nın başkenti Tokyo'da Brezilya ile karşılaştı.

Milli takım Brezilya karşısında 3-0’lık skorla salondan galip ayrıldı. Milli takım bu skorla olimpiyat elemelerinde 5'te 5 yaptı.

Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan milli takım, ikinci sette rakibini 29-27 mağlup edip setlerde skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 3. setini ise 25-19 kazanan milliler sahadan Brezilya'ya set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçını yarın 13.30'da Japonya ile oynayacak.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda olan milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyordu.