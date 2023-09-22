Türk Metal'in başkan yardımcısı seviyesiz sözlerle EYT'lileri hedef aldı

Zonguldak'ta bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) çalışan personelle akşam yemeğinde bir araya gelen Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, şirkette 2-3 bin EYT'li olduğunu belirterek, "EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g.tü başı oynamaya başladı" dedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; yakın akrabalarını Erdemir’de işe soktuğu iddia edilen Odabaş, geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta bir otelde, Erdemir personeli olan yaklaşık bin kişiye akşam yemeği verdi.

Odabaş, davette gerçekleştirdiği konuşmasında EYT'lileri hedef gösterdi. EYT'li işçilere yönelik hakarette de bulunan Odabaş şöyle konuştu:

"Bu EYT mevzusu çıktı. Tabi biz değişik zamanlarda içerilere girdik ulaşabildiğimiz arkadaşlara dedik ki, ‘arkadaşlar 2-3 bine yakın arkadaşımız bu EYT’den faydalanıyor. Erdemir’e zarar vermeden, işçi arkadaşlarımız bu süreci geçerken hem şirketimize hem sendikamızla beraber bu kurumu ayakta tutalım.

Niye ayakta tutacağız? Çünkü bizler burada çalıştık, babalarımız çalıştı, Allah nasip edecek çocuklarımız çalışacak, bu kurum burada baki kalacak. Kalması için uğraşacağız. Emekli olmayın dedik, ama ne hikmetse bunu bir sitem olarak söylüyorum, EYT’yi cebine koyan arkadaşımızın g.tü başı oynamaya başladı.

Herkes bir rahat, böyle bir tarafa çekmeye başladı. Arkadaşlar ilk önce bu kurumun bacası tütecek ki, birileri ekmek yesin. Bu kurumun bacası tütmek zorunda. Biz burada hiç bir zaman şirketi zarara sokacak bir şeyin içine girmeyeceğiz."