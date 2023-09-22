TKP Çanakkale İl Örgütü'nden ÇEDES ve TÜGVA protokolü için çağrı: Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz!

“Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi ile okulları tarikatların arka bahçesi haline getirilmesine karşı tepkiler sürüyor. TKP Çanakkale İl Örgütü yürüttüğü imza kampanyası ile ÇEDES projesine karşı binlerce imza toplamış durumda.

Projeye yönelik tepkiler sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) “Medeniyet ve Değerler Kulübü” kurularak okullara sokulacağı ortaya çıktı. Büyük tepki toplayan bu uygulama için İl Bölge müdürlüğü il merkezinde bulunan tüm orta okul ve lise müdürlüklerine yazı göndererek "Medeniyet ve Değerler Kulübü’nde faaliyet gösterecek öğretmenlerin belirlenmesini istedi.

TKP'den eylem çağrısı

TKP Çanakkale Örgütü 23 Eylül Cumartesi günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması ile bu uygulamayı protesto edeceğini duyurdu. Saat 15:00'de gerçekleşecek basın açıklaması ve ÇEDES projesine karşı yürütülen imza kampanyası ile ilgili TKP PM üyesi Ahmet Günaydın soL'a açıklamalarda bulundu.

Ahmet Günaydın şunları aktardı:

"ÇEDES protokolü Türkiye’nin gündemine 2021 yılında girmiş bir protokol. O zamanki haliyle imam hatip okullarıyla, orta okulları içeren bu protokol 2023 yılında liseleri de kapsayacak şekilde yenilendi.

'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi' olarak adlandırılan bu protokol, eğitim sisteminin kurumsallığını devre dışı bırakarak, din adamlarından oluşan kurulların belirleyiciliği altında tarikatların okullara girmesinin, ya da öğrencilerin gençlik merkezleri olarak tanımlanan okul dışı denetimsiz mekanlara Tarikatların kucağına taşınmasının önünü açan bir protokol. Bu anlamda da eğitimin dinselleşmesinde ve laikliğin tasfiyesinde atılan yeni bir adım.

Keza Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare kurulu üyeliği yaptığı TÜGVA da benzer şekilde eğitim kurumlarına gerici örgütlenmelerin ve tarikatların yerleşmesinin bir aracı olarak işlev görmekte.

2023 – 2024 öğretim yılı ile birlikte, Çanakkale’de Gazi Ortaokulu ve Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokullarında ÇEDES protokolünün uygulanması kararı alındı. Eylül ayı başında da Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki ortaokul ve liselere TÜGVA’nın faaliyet yürüteceği klüplerin kurulması talimatı iletildi.

TKP Çanakkale örgütü olarak birkaç haftadır bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Alanlarda mahallelerde çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeye dönük bu saldırıya karşı yurttaşlarımızı uyarmaya, karşı durmaya çağırıyoruz. Türkiye’de ve özellikle Çanakkale’de toplumun laiklik, bağımsızlık gibi Cumhuriyet değerlerini taşıyan kesimleri bir yenilmişlik duygusu içinde olsalar da bu değerleri taşımaya devam ediyorlar. Bu kesimler inandırılmaya çalışıldığı gibi Türkiye’de azınlık değiller, örgütsüzler, esas olarak da bundan dolayı güçlerinin farkında değiller. Biz biliyoruz ki Çanakkale halkı tarikatların okullara yerleşmesine karşı, çocuklarının tarikatların kucağına teslim edilmesini istemiyor. Yine biliyoruz ki Çanakkaleliler birlikte bu uygulamanın karşısına dikildiğinde, okullarda veliler ve öğretmenler birlikte okul yönetiminin karşısına çıktığında tarikatları o kapıdan sokmaz, o protokolleri hükümsüz kılar.

Bu mücadelenin ilk adımı olarak 23 Eylül Cumartesi günü saat 15’de Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde (Truva Atı, Kordon) bir basın açıklaması yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'na gerici vakflara, tarikatlara “çocuklarımıza dokunamazsınız”, “protokollerinizin hükmü yok” diyeceğiz.

Tüm halkımızı basın açıklamamıza katılamaya, sonrasında birlikte okullarımıza çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. "