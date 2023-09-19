İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullara yazı: Şimdi de TÜGVA'yı okullara sokuyorlar!

Eğitime yönelik gerici saldırılar her geçen gün şiddetlenirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Çanakkale'deki ortaokul ve liselere sokulacağı ortaya çıktı.

Çanakkale il merkezinde bulunan tüm ortaokul ve liselerde, TÜGVA'nın "değerler eğitimi ve sosyal faaliyet" yapabilmesi için "Medeniyet ve Değerler Kulübü" kurulacak.

TÜGVA'dan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe

4 Eylül tarihinde TÜGVA Çanakkale İl Temsilci Zeynel Kılıç'ın imzasıyla Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen soL'un ulaştığı dilekçede, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜGVA arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında TÜGVA'nın okullarda "değerler eğitimi ve sosyal faaliyet" yapabilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

TÜGVA'nın yürüteceği söz konusu faaliyetler için Çanakkale il merkezinde bulunan ortaokul ve liselerde "Medeniyet ve Değerler Kulübü"nün kurulması ve danışman öğretmenlerin "hanım ve erkek olacak şekilde" belirlenerek taraflarına bildirilmesi talep edildi.

Üç gün içinde okul müdürlüklerine yazı gönderildi

TÜGVA'nın dilekçesinden yalnızca üç gün sonra Çanakkale il merkezinde bulunan tüm ortaokul ve lise müdürlüklerine, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük tarafından yazı gönderildi.

Okullarda kurulan "Medeniyet ve Değerler Kulübü"nde faaliyet gösterecek olan rehber öğretmenlerinin gönüllülük esasına göre belirenerek en geç 15 Eylül tarihine kadar Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Din Öğretimi Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi talep edildi.

'Gerici vakıf ve dernekler çalışmalarını yoğunlaştırdı'

Eğitim-İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes, konuya ve yürüttükleri mücadeleye ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu.

Serbes, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesinin ardından gerici vakıf ve derneklerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

ÇEDES'in İzmir, Eskişehir ve Çanakkale'de uygulamaya sokulmasının tesadüf olmadığını ifade eden Serbes, bu illerde gerici faaliyetlerin alan bulamadığını ve toplum tarafından karşılık görmediğini vurguladı. Serbes, söz konusu illere yönelik yoğun bir gerici çalışma başlatıldığına işaret etti.

'Gerici vakıfların her daim ensesindeyiz'

Gerek ÇEDES gerek TÜGVA ve diğer gerici dernek/vakıflara karşı sendika olarak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nu (LABEP) aktif hale getirdiklerini aktaran Serbes, konuya dair imza kampanyası, velileri bilinçlendirme ve uygulamanın başladığı okulların önünde basın açıklaması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yürüttküleri çalışamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yöneticilerin okul müdürlükleriyle görüşme yaparak baskılarını arttırmaya başladığını bildiren Serbes, "Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe sıkı sıkıya bağlı gençler yetiştirme babında biz bu geri dernek ve vakıfların tüm çalışmlarını halka duyuracağız. Çünkü bu tür protokoller gizi kapaklı yürütülmeye çalışılıyor. Hatta sonu olmayan protokoller yürürlüğe konuluyor... ÇEDES'e baktığınızda, protokolün bir bitiş tarihi yok" dedi.

Serbes, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz bu gerici vakıfların her daim takibindeyiz hatta diğer bir tabirle ensesindeyiz. Hiçbir şekilde bizi aşıp rahat rahat bu eylemlerini gerçekleştirmelerine izin vermeyeceğiz. Bizler laik, bilimsel, parasız eğitimi savunan bir sendika olarak her zaman gerici dernek ve vakıfların karşısında olacağız."

'Çocuklarımızı tarikatlardan yobazlardan koruyacağız'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Çocuklarımızı tarikatlardan yobazlardan koruyacağız; geleceğimizin gericiliğe teslim edilmesine izin vermeyeceğiz!" denildi.

TKP Çanakkale İl Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Manevi danışman adı altında çocuklarımızı imamlara teslim eden ÇEDES projesinin ardından şimdi de Değerler Eğitimi adı altında imzalanan protokolle TÜGVA kentimizdeki tüm okullara girmeye hazırlanıyor!

Gericiliğin Çanakkale'de azgınlaşarak süren bu saldırılarına karşı laik ve bilimsel eğitimden, aydınlık bir ülkeden yana tüm yurttaşlarımızla birlikte bu karanlığın karşısına dikileceğiz.

Çocuklarımızı tarikatlardan yobazlardan koruyacağız; geleceğimizin gericiliğe teslim edilmesine izin vermeyeceğiz!"