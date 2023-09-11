Çanakkale'de ÇEDES projesine karşı eylem

Çanakkale’de bugün Laik Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP), Merkez Gazi Ortaokulu önünde AKP’nin eğitimde gerici hamlelerinin bir yenisi olan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesine karşı bir eylem gerçekleştirdi.

Eylem velilerin öğrencilerini okula getirmeye başladığı sabah 8.00’da bildiri dağıtımıyla başladı. Ardından Gazi ortaokulu önünde LABEP bileşenleri ve velilerin katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı.

Çanakkale Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği başkanı Yüksel Özdemir’in okuduğu açıklamada, ÇEDES adlı protokol ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun yok sayıldığı, Cumhuriyet öncesindeki din temelli eğitime dönme denemelerinin yapıldığı kaydedildi.

ÇEDES Protokolü ile okullarda ve gençlik kamplarında öğrencilerin “manevi danışman” adı altında imamların, vaizlerin ellerine bırakılacağı vurgulanan açıklamada şöyle devam edildi:



"Tekirdağ, Eskişehir ve İzmir’in pilot il olmasının yanı sıra başka illerde olduğu gibi Çanakkale’de de Gazi Ortaokulu ve Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu’na 02.06.2023 tarih ve 77482065 sayılı yazı ile 'gençlik merkezi, okul ve görevli bilgileri' bildirilmiştir. Kısaca ÇEDES Cumhuriyet’in önsözünün yazıldığı Çanakkale’mizde iki okulda uygulamaya konmuştur. Bu okullardan biri şu an önünde olduğumuz Gazi Ortaokulu’dur.

Okullarda rehber öğretmenin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeninin görevini pedagojik eğitimi olmayan, öğretmen kimliği olmayan kişilere bırakan bu protokol derhal iptal edilmelidir.”