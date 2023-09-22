Bodrum'da avukat ve icra müdürü araçlarında öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde çıkan tartışmada bir avukatla bir icra müdürü silahla başlarından vurularak öldürüldü.

Olayla ilgisi olduğu öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi G.Ö. ile Denizli'de gözaltına alınan O.K, Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan alınan ilk ifadelerde, katil zanlısı G.Ö. ile avukatı olduğu belirtilen Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar arasında kaybedilen bir mahkeme meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve cinayetin bu sebeple işlendiği öne sürüldü.

'Avukatların can güvenliği uzun zamandır gündemde'

Olayın ardından soL'a değerlendirmede bulunan TKP'li avukat Mustafa Mert Doğan, Türkiye'de icra daireleri dosya patlaması yaşandığına dikkat çekerek, tablonun ülkedeki hukuk sisteminin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Doğan, devamında şunları söyledi:

"Hem avukatlar hem de vatandaşlar icra dairelerinde ilerlemeyen yargı sisteminin sıkıntısını birlikte çekiyor. Avukatların can güvenliği uzun zamandır gündemde. Çürümüş yargı sistemi avukatların doğrudan can güvenliğini tehdit etmekte."

İcra dosyaları yüzde 59 arttı

CHP Adana Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Temmuz ayında, alım gücündeki erimeyi dile getirdiği Meclis konuşmasında hanehalkı borcu nedeniyle artan icra başvurularının sayısını aktarmıştı.

Yoksulluk içindeki yurttaşların her geçen gün daha büyük borç sarmalı içerisine girdiğini belirten Sümer, ''1 Ocak- 1 Temmuz 2023 günleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,5 oranında artarak 7 milyon 517 bine kadar yükseldi” demişti.

Orhan Sümer konuşmasının devamında şu ifadelere yer vermişti:

“Bankaların kullandırdıkları ihtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 40’ı aşması da vatandaşları borçlanmaktan alıkoymuyor. Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel kredi (ihtiyaç, konut ve taşıt) kredileri ile kredi kartları borçları 9-16 Haziran günleri arasında da 7,7 milyar lira artarak 2 trilyon 160 milyar liraya kadar yükseldi. Vatandaş aç kalmamak için borçlanmak zorunda kalıyor. Türkiye’de artık borcu olmayan kimse kalmadı. Daha vahim yanı artık vatandaş borcunu borçla da çeviremiyor. Büyük bir bireysel batış söz konusu.”