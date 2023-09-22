Milli Savunma Bakanı'ndan 'Türkiye'yi işgal edin' çağrısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye'nin Suriye'den çıkması gerektiğine dair sözlerine ilişkin skandal bir açıklama yaptı.

Milliyet yazarı Tunca Belgin, söz konusu konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı. Belgin'in ve gazetenin genel yayın yönetmeni Özay Şendir'e konuşan Güler, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Suriye'den çıksın demekle Türkiye oradan çıkmaz. Önce bir ortam yaratılacak. Şu anda Suriye rejiminin yapmak zorunda olduğu anayasa kabul edilecek, seçimler yapılacak. Bir hükümet kurulacak ve buradaki bütün insanları kucaklayacak. Elbette ki ondan sonra da memnuniyetle çıkarız."

Güler, böylece, komşu bir ülkenin iç işlerine karışmak konusunda yeni bir çığır açmış oldu. AKP şimdiye kadar Suriye'deki işgalci pozisyonuna gerekçe olarak "Türkiye'nin güvenliği" gerekçesini öne sürüyordu. Bu kez, Suriye'de "hükümetin bütün insanları kucaklaması" ve "yeni anayasa yapılması" gibi, Türkiye'yle hiçbir alakası olmayan gerekçeler, bizzat Savunma Bakanı'nın ağzından dile getirildi.

Bu gerekçeler, rahatlıkla bir başka ülke tarafından Türkiye'ye karşı da kullanılabilecek gerekçeler. Bizzat hükümet, anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Sayısız anket ve seçim sonuçları, Türkiye'deki hükümetin "buradaki bütün insanları kucaklamak"tan çok uzak olduğunu gösteriyor.

Yaşar Güler'in sözleri, Türkiye'nin Suriye'deki işgalci pozisyonunun esas sebebinin "güvenlik kaygıları" olmadığının da kanıtı sayılabilir.