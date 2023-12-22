Güne soL'dan bakın: 22 Aralık 2023

CHP’den Cengiz İnşaat’a kıyak: Ticari ilişkileri olan vekil mücadeleyi engellemeye çalışıyor

Kastamonu Hanönü'nde Cengiz'e ait şirkete karşı mücadelenin başında olan CHP'li İlçe Başkanı görevden alındı. CHP'nin Kastamonu vekili Baltacı, şirketle ticari ilişkilerinin bulunduğunu doğruladı.

AKP de İBB de peşinde: Cumhurbaşkanlığı ödülü verilen Sinan Genim’in kerameti ne?

Birçok mimarı faciada imzası bulunan Sinan Genim, Cumhurbaşkanlığı ödülünü kaptı. İBB Yayınları da Genim'in bir yazısı için yazar Güven Bayar'a baskı uyguladı.

Yusuf Tekin'e şaşıranlar, 'iki numara'ya baksınlar: Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir?

Yusuf Tekin'in bir de yardımcısı var: Bakanlığın "iki numarası" Nazif Yılmaz. Ensar'cı. Erenköy Cemaati'yle haşır neşir. Çocuklar Arapça öğrensin diye Türkçe'yi yasaklatan bir "din eğitimi" uzmanı.

Sansür Bülteni yayımlayan site de sansürlendi: Kararı alan hakimliklerde dikkat çeken değişim

Erişim engeli getirilen haberlerin listesini haftalık olarak yayımlayan Free Web Turkey de sansürlendi. Proje koordinatörü Ali Safa Korkut farklı hakimliklerden alınan kararlara dikkat çekti.

Erdoğan'ın avukatı geçmişinden bu kadar utanıyorsa erişim engeli yerine nedamet getirsin!

Uğur Mumcu davası sanıklarının da avukatlığını yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, hakkındaki haberlere yine erişim engeli getirtti.

'Millet ormanı' adı altında beton dökecekler: 8 milyona ihale edildi

Millet Ormanı projelerinin bugüne kadarki örneklerine göz atıldığında, yeni yeşil alanların kazandırılmasından çok mevcut ormanlık alanları ticari faaliyetlere ve betonlaşmaya açılıyor.

Ekonomide pembe tablo mu? Ümit Akçay: 'Ne rasyonel politikası... Tam bir akıl tutulması'

Yerli sermaye emeğin daha ucuz olduğu ülkelere yönelirken, sıcak para girişleri başladı. Dış destek arayışı asgari ücret masasına da yansıdı. İktisatçı Ümit Akçay son gelişmeleri soL'a değerlendirdi.

Ne etik ne bilimsel: Sokak hayvanları popülasyonu öldürerek azaltılamaz

Ankara Valiliği'nin yayımladığı genelgeyle aşılı ve kısırlaştırılmışlar da dahil toplanan sokak hayvanlarının öldürüleceği endişesi ağırlık kazanıyor. Ancak öldürmek ne etik ne de bilimsel.

'Terör ve güvenlik': Köy boşaltıldı, köylüler giremiyor, maden şirketi köyde maden arıyor

Şırnak'a bağlı 1989 yılında boşaltılan Anılmış Köyü'nde maden arama faaliyetlerinin başladığı, yurttaşlara girişi yasak olan köyde maden patronlarının arama çalışmaları yaptığı iddia ediliyor.

Kemal Okuyan: TKP'nin ördüğü bariyer yıkılırsa Türkiye toplumunda direnç kalmaz

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Türkiye’de solu yok etmeye çalışan bir operasyon yürüyor. TKP’nin ördüğü bariyer yıkılırsa Türkiye toplumunda direnç kalmaz" dedi.