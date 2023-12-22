Kemal Okuyan: TKP'nin ördüğü bariyer yıkılırsa Türkiye toplumunda direnç kalmaz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün TKP'nin Sesi'nde yayınlanan "Haftaya Bakış" programında "muhalefet" içerisindeki krizle birlikte İYİP Genel Başkanı Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'ya tekrar yakınlaşmasını ve sağcı Atatürkçülük hevesini, Türkiye ekonomisini ve seçimleri değerlendirdi.

'Düzen siyaseti ilkesizlik üzerine kurulu'

Gazeteci-yazar Volkan Algan'ın sorularını yanıtlayan Okuyan, son günlerde istifa ve görevden almalarla gündemde olan İYİP'te yaşananlara ilişkin konuştu.

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "korkaklar" sözünü Okuyan, "Bu aktörler arasında herkes birbirinin arkasından çok ağır laflar ediyor bunu gizlemiyorlar. Türkiye’de siyasetle ilgilenen herhangi bir siyasetçi ya da gazeteciye sorsan bu kişilerin birbirleri hakkında söyledikleri bir araba dolusu şey söylerler. Bunlar genel olarak kayıt dışıdır. Ama asıl bizi ilgilendiren kısmı şu zaten ilkesizlik üzerine kurulu, kimin neden birisi ile yakınlaştı ya da uzaklaştığına dair fikrimiz olmadığı bir dünya aslında bu düzen siyaseti. Bunların hepsi bugünkü ekonomik sistemin devamından yanalar, hiçbirisinin samimi bir şekilde laiklik savunucu yok, halkımızın çıkarları ile bir ilgileri yok ama bunun dışında birbirleriyle olan yakınlaşmaları ve düşmanlıklar nereden kaynaklandığına dair hiç bir zaman bir fikrimiz olmuyor" diye yorumladı.

'İmamoğlu’nu da para yönetiyor'

"İmamoğlu’nun gücü paradan geliyor. İmamoğlu’nu siyasette parlatan şey TÜSİAD sermayesidir özellikle de KOÇ grubudur yani İmamoğlu’nu da para yönetiyor" diyen Okuyan, "İmamoğlu bugün hem CHP’ye hem de İYİ Parti’ye genel olarak da düzen siyasetine ağırlık koymaya çalışıyor. Bunun için İmamoğlu özel olarak suçlamanın bir anlamı yok çünkü Akşener de aynı şeyi yapıyor" şeklinde konuştu.

'Türkiye NATO ve ABD’ye yakınlaşmaya devam edecek'

Okuyan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Seçimden önce de söylüyorduk Türkiye NATO ve ABD’ye yakınlaşarak önümüzdeki dönemi devam ettirecek, ekonomik olarak da buna ihtiyaç var ama bu bundan 30 yıl önceki Amerikancılığa dönüş anlamına gelmeyecek diyorduk. Nitekim gelmeyecek. Gerilim başlıkları devam edecek, ne zamana kadar, dünyada mutlak bir hesaplaşma oluncaya kadar. Böyle bir tabloda yani Rusya’yla NATO arasındaki gerilimler bir ileri ki aşamaya gelirse, Türkiye’ye en militan NATO ülkesi olur. Şu anda yok ama Türkiye’nin tarafı bellidir. Ama şunu da söylemek gerekir, iktidar ve devlet içerisindeki daha özerkçi ekip biraz mutsuz görünüyor.

'AKP’ye oy verenler de çaresizlikten oy verdiler'

(Önümüzdeki dönem makul bir Erdoğan görme ihtimalimiz var mı?" sorusuna yanıt) Makul bir Erdoğan ve düzen siyaseti düşünemiyorum. Zaman zaman gördüğümüz çok agresif bir Erdoğan yok. Öte yandan memleket ufak tefek makyajlarla düzelebilecek durumda değil. Mesela dün TÜSİAD’ın eğitim sistemine ilişkin açıklamasından mutlu olan solcular var. Bunlar solcu falan değil, TÜSİAD denen kurum eğitimde çağdaşlık falan deyince hemen sevindirik olan umut bağlayan birisi solcu falan değildir, demokrat değildir.

Toplumda çok ağır bir travma var, yalnızca muhalefete oy verenler açısından değil AKP’ye oy verenler de çok mutlu oldukları için değil çaresizlikten oy verdiler. Çaresizlik sürüyor, hayat pahalılığı, yoksulluk çok ağır ve seçimlerden sonra gerçekten ağır bir tablo var. Türkiye toplumu mutsuz, muhalefete oy verenler bayağı umutsuz, mutsuzluk üzerine bir de umutsuzluk söz konusu. “Dünyanın başı ve sonu İmamoğlu‘nun İstanbul’u yeniden kazanması” gerçekten şunu sormak gerekiyor İstanbul’da yaşayanlar 3-4 yıl içerisinde daha mı refah içerisinde yaşadılar, çok güzel bir kentte mi yaşadılar ya da Türkiye’nin dengeleri mi değişti?

'TKP’nin ördüğü bariyer yıkılırsa Türkiye toplumunda direnç kalmaz'

TKP bu noktada kısa erimli hesap yapamaz. TKP’nin ördüğü bariyer yıkılırsa Türkiye toplumunda direnç kalmaz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki dengelere oynama, bunun nerelere yayıldığını biz biliyoruz, ne tür pazarlıkların döndüğünü… Türkiye’de solu yok etmeye çalışan bir operasyon yürüyor aslında, bu operasyon AKP operasyonu CHP operasyonu falan değil bunun çok ötesinde bir şey. Teslim almaya çalışıyorlar bir düşünceyi.

'Komünist belediyecilik örneklerini göstereceğiz'

Türkiye solu toplumdaki umutsuzluğu veri almaya devam ettikçe bir tasarıma razı hale geliyor. Bu büyük bir tehlike çünkü Türkiye toplumu çok ağır bir yoksulluk içinde. Bir şey hatırlatacağım Mehmet Şimşek ve ekini 2026’da enflasyonu tek haneli seviyelere düşüreceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde üç yıl sonrasına tarih verilmez. Demek ki seçimden sonra geliyoruz diyorlar. Bu nedenle Türkiye’de solun bu anlamda mahalle baskısını püskürtmesi gerekiyor. Şimdi önümüzde bir seçim var, bunu nasıl püskürteceğiz, biz seçime sırtımızı dönemeyiz. Bizim açımızdan şudur biz ilkelerimizi daha sert bir biçimde gündemde tutacağız komünist belediyecilik örneklerini göstereceğiz, büyük iddialarımız var. Depremin en ağır yıktığı yerden başlayarak komünistlerin neler yapabileceğini göstereceğiz. Bu aynı zamanda umudu yeşertmek için de herkese de bu kavgaya yardım edin diyorum çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var.