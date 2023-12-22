Erdoğan'ın avukatı geçmişinden bu kadar utanıyorsa erişim engeli yerine nedamet getirsin!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, hakkındaki 100'ü aşkın içeriğe dair erişim engeli kararı aldırttı.
Doğan'ın İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı başvurunun ardından söz konusu içeriklerin Doğan'ın "kişilik haklarını ihlal ettiğine" karar verildi.
Karar kapsamında; içerisinde haber, Ekşi Sözlük entryleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ve TikTok videolarının da bulunduğu 117 içeriğin kaldırılmasına hükmedildi.
Umur Mumcu davasında sanıkların avukatlığını yapmıştı
Erişim engeli getirilen içeriklerin içerisinde soL'un da 1 haberi bulunuyor.
"'Uğur Mumcu'nun katillerini savundun' lafı Erdoğan'ın avukatını incitmiş" başlıklı haberimizde; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İnal’ın bombalı saldırıda katledilen gazeteci Uğur Mumcu davasında sanıkların avukatlığını yaptığını hatırlatması üzerine İnal'ın Kılıç'tan 250 bin lira tazminat istemesi konu edinmişti.
Erişim engeli haberine de sansür
İnal, 2022 yılının Temmuz ayında 130 içeriği, yine aynı yılın Ekim ayında ise 150'den fazla içeriği sansürletmişti.
İnal’ın talebiyle Ekim 2022'de alınan erişim engeli kararında, İnal'ın 130 içeriği engelletmesine ilişkin haberlere yer verilmişti. Son erişim engeli kararında da İnal'ın, 150'den fazla içerik hakkında erişim kararı aldırtmasına ilişkin haberler sansürlendi.