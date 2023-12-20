soL'a Sansür | Şeş kapısını yekle, tekke ve zaviyeleri zevkle kapatacağız

soL’un sansürcülerine şöyle bir göz atınca o kadar geniş bir yelpazeyle karşılaşıyoruz ki birini seçsek ötekinin hatırı kalır.

Bu kez sansürcülerimiz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "sizin tarikat ve cemaat, bizim STK dediğimiz yapılar" diyerek sahip çıktığı şeriatçılar.

soL'a Sansür'ün bu bölümünde Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen olarak çalışan yöneticilerinin şikayetiyle engellenen haberimizi anlatıyoruz.