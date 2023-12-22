'Millet ormanı' adı altında beton dökecekler: 8 milyona ihale edildi

Bir mesire yeri düşünün, bir ucu tabiat parkına diğer ucu gölete uzanıyor. Etrafını da oldukça geniş bir alana yayılmış ormanlık alan çeviriyor.

Bu alanları korumakla ve geliştirmekle sorumlu Orman Müdürlüğü, yıllardır orada yaşayanların ve ziyarete gidenlerin piknik yaptığı, temiz havanın tadını çıkardığı bu mesire yerinin yetersiz kaldığını düşünmüş olmalı ki 8 milyon lira bedelle ihale açıp bir "Millet Ormanı" inşa ettiriyor.

Ormanın içine orman nasıl inşa edilir demeyin. Bu ormanın içinde yok yok.

Sinop’un tabiat parkı statüsüne sahip Sarıkum ve Akliman tabiat parklarının ortasında bulunan Abalı Köyü'ndeki mesire alanına 8 milyon lira ihale bedeliyle "Millet Ormanı" adı altında beton dökülüyor. Adı geçen mesire alanında piknik masaları halihazırda var. Projenin(!) eksik kısımları ise ihale talep metninde şöyle tarif ediliyor: “1 Adet İdari Bina, 1 Adet Depo, 1 adet Büfe, 2 adet Yöresel Ürün Satış Yeri, 2 adet Tuvalet, 1 adet Mescit ve 1 adet Amfi Tiyatro.”

Kısa süre önce yapımı başlayan yerleşkenin 60 günlük teslim süresi var. Kondurulacak büfe, depo, mescit ve sair binanın beton kolonları hazır, geriye yanlarını doldurmak ve kapı penceresini takmak kalıyor.

Abalı Köyü

Abalı Köyü'nde yaşayanlarsa konudan habersiz bırakılmış ve bu alanın başka hangi amaçlarla değerlendirilebileceği kimseye sorulmamış. Oysa tabiat parklarının ortasında, ormanın içindeki bu köyde yer alan mesire alanı, yeni adıyla Millet Ormanı, Akliman ve Sarıkum tabiat parklarının devamı niteliğindeki geniş ormanın bir parçası. Endemik bitkilere ve hayvanlara ev sahipliği yapan bölge, Hamsaroz Tabiat Parkı'nın ücretli girişe ayrılması, Akliman mesire alanı kısmının da yine hizmet adı altında ticarete ve ranta açılmasıyla bugüne kadar çeşitli şekillerde tahrip edildi. Abalı Köyü'ndeki mesire alanında ormanın içine beton dökerek "Millet Ormanı" yaratmaksa dahiyane bir aklın tezahürü olarak rant projesi içindeki yerini aldı.

Millet Ormanı projeleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasıyla başlamıştı. Mayıs ayında yapılan bir açıklamaya göre 2023 yılında millet ormanlarının sayısının 19’a çıkarılacağı belirtiliyor. Millet Ormanı projelerinin bugüne kadarki örneklerine hızlıca bir göz atıldığında, yeni yeşil alanların kazandırılmasından çok mevcut ormanlık alanların ticari faaliyetlere ve betonlaşmaya açılması anlamına geldiği anlaşılıyor.