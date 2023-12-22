'Terör ve güvenlik': Köy boşaltıldı, köylüler giremiyor, maden şirketi köyde maden arıyor

Şırnak'ın merkeze bağlı Anılmış Köyü'nün, "acele kamulaştırma" kararıyla bir gecede patronlara peşkeş çekildiği, yurttaşlar köylerine mezarlık ziyareti dahi yapamazken maden patronlarının köyde maden arama faaliyetleri yürüttüğü iddia ediliyor.

Patrona serbest, köylüye yasak

Anılmış köyü, Şırnak merkeze 15 km uzaklıkta, 70 haneli bir köyken 1989 yılında "terör" gerekçesiyle boşaltılan köylerden biri. Anılmış, o dönemde ilk boşaltılan köylerden biri. Aynı zamanda Şırnak'taki kömür yatakları üzerinde yer alıyor.

Köylülerin 30 yılı aşkın süredir köylerine giremediği Anılmış'ta şimdilerde maden şirketleri arama çalışmaları yapıyor. Köylüler mezarlıklarını ziyaret etmek için dahi jandarmadan izin almak zorunda kalırken, 24 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "acele kamulaştırma" kararıyla şirketlerin köyde maden arama çalışmalarına başladığı belirtiliyor.

Anılmış Köyü, Şırnak Merkez'e 15 km uzaklıkta ve Cudi Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Bu bölge aynı zamanda maden patronu eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in de maden sahalarının yanında yer alıyor.

Köylüler yaşanan adaletsizliğe tepki gösteriyor

Durum, DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan tarafından meclise taşındı. Bundan yaklaşık iki yıl önce acele kamulaştırma kararı çıktığında, köylerine giremeyen yurttaşlar hukuki olarak başvurularda bulunmuş ve haklarını aramak için mücadele başlatmıştı. Ancak geçen süre zarfında köyde yapılan maden arama faaliyetleri köyün yurttaşlara kapatılırken maden patronlarına peşkeş çekildiği iddialarını güçlendiriyor.

Köylülere iletilen tebligatla "acele kamulaştırma" doğrultusunda köylülerin toprakların el konulduğu, el konulan arazilerin de maden patronlarına devredildiği ortaya çıktı.

Eski AKP'li maden patronu

Köyde kömür madeni arama çalışmalarının yürütücüleri arasında, bir dönem AKP'den de aday olan Eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in adı geçiyor.

Bölünmez'in köydeki kömür madeni için attığı adımlar, kamulaştırma kararının öncesine, 2019 yılına kadar uzanıyor. Kendisi de bir maden patronu olan eski vekilin aynı zamanda köyü de çevreleyen alanda Cudi Dağı'nın eteklerinde birçok maden sahası işlettiği biliniyor. Konuyu meclise taşıyan Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, İçişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde bu detaya dikkat çekiyor. Doğan "Eski milletvekili olan Süleyman Bölünmez’in, Anılmış köyünü köy tüzelliğinden düşürüp başka bir köye mahalle olarak bağlamak için çalışmalar yaptığı iddiaları doğru mudur?" sorusunu yöneltti, "Anılmış Köy sakinlerinin köylerine geri dönmeleri ve orada yaşam kurmaları için gerekli çalışmaları başlatacak mısınız?" dedi.

Köyde boşaltılan evlerin yıkılarak kömür arama için çeşitli sondaj çalışmaları yaptığı görülüyor.

1989 yılında güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köyde güvenlik tehlikesinin maden patronları değil sadece köylüler için bir mazeret oluşturduğu anlaşılırken, köylülerin köylerine dönüş mücadelesi 30 yıldır devam ediyor.