Sansür Bülteni yayımlayan site de sansürlendi: Kararı alan hakimliklerde dikkat çeken değişim

Türkiye’de artan sansür ve erişim engeli kararlarına ilişkin haftalık bültenler yayımlayan Free Web Turkey’in bülteni de ilk kez sansürlendi.

Kemaliye Sulh Ceza Hakimliği, Free Web Turkey’in 27 Kasım – 3 Aralık haftasına ait Sansür Bülteni’ne erişim engeli getirdi.

Kararla Free Web Turkey’in yanısıra soL Haber’in de aralarında olduğu haber siteleri ve sosyal medya platformlarındaki toplam 126 içeriğe erişime engeli getirildi.

Mahkeme kararı geçtiğimiz ay forex dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklanan Tomya kripto para borsası sahibi Yavuz Usta’nın başvurusu üzerine alındı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City adlı futbol kulübünün de sponsoru olan Tomya’nın sahibi Usta’nın ve eski danışmanı Ece Pulaş’ın tutuklanmasına ilişkin haberlere daha önce de Sapanca ve Ürgüp’teki sulh ceza hakimlikleri erişim engeli getirmişti.

Bu erişim engelleri de halen tutuklu olan Usta’nın kişilik haklarının ihlal edildiği ve lekelenmeme hakkının zedelendiği iddiasıyla yaptığı başvurular üzerine alınmıştı.

İlk erişim engeli kararında konuyla ilgili 24, ikincisinde 184 ve bugün verilen kararda da haber ve sosyal medya paylaşımlarından oluşan 126 içeriğe erişim engellendi.

Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut: Bu bizim için verilen ilk karar

Free Web Turkey Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut, Kemaliye’deki hakimliğin kararı için “Bu bizim tweet ve/veya haberimiz için verilen ilk karar” dedi.

Son verilen kararın, bu konuyla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları için verilen üçüncü erişim engeli kararı olduğunu kaydeden Korkut “İlk karar 30 Kasım’da, ikincisi 20 Aralık’ta üçüncü ve sonuncusu da bugün (22 Aralık’ta) verildi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça bu durum her seferinde medyada da yer buldu. Bunun üzerine, hâlâ tutuklu bulunan Tomya isimli şirketin sahibi Yavuz Usta’nın avukatı da ilgili haberler için erişim engeli kararı aldırmaya başladı. Zira bu üç karar da Usta’nın talebiyle verildi” dedi.

Sebep Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet iddiaları mı?

soL’a konuşan Korkut, erişim engeli için kişilerin farklı hakimliklere başvurmasının son dönemde daha çok görüldüğüne de dikkat çekti. Korkut'a göre bu İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndaki rüşvet iddialarıyla ilgili olabilir.

Ali Safa Korkut “Burada ilginç olan ise üç kararın da üç farklı hakimlik tarafından verilmiş olması. İlk karar Ürgüp, ikincisi Sapanca, üçüncüsü ise Kemaliye Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi. Bunu, düzenli olarak yaptığım erişim engeli gözlem ve taramalarında fark etmeye başladım. Zira bu artık fark edilebilir bir noktaya vardı” dedi.

Hakkındaki haberleri erişime engelletmek isteyenlerin, artık Türkiye’nin farklı kentlerindeki hakimliklere başvurarak kararları farklı hakimliklerden aldırmaya çalıştığını, bunu da başardıklarını belirten Korkut şunları kaydetti:

“Bunun sebebinin ise İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndaki rüşvet iddialarından kaynaklandığını düşünüyorum. Anadolu Adalet Sarayı’ndan rüşvet karşılığında düzenli olarak erişim engeli kararı çıkarıldığı iddialarından sonra, hakkındaki haberleri engelletmek isteyenler, aldırdıkları kararları rüşvet karşılığında verdirdikleri zannedilmesin diye böyle bir yol izlemeye başladı. Yani insanlar onların rüşvet verdiği yanılgısına düşmesin diye, korktuklarından böyle bir yol izliyorlar.”

'Başvuruların yüzde 95'i kabul ediliyor'

Oysa Korkut’a göre erişim engeli kararı aldırmak için rüşvet vermeye gerek yok: “Elimde buna dair bir veri yok ancak yapılan her erişim engeli başvurusunun neredeyse yüzde 95’i kabul ediliyor zaten. Erişim engeli kararları kolay bir şekilde veriliyor.”