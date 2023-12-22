AKP de İBB de peşinde: Cumhurbaşkanlığı ödülü verilen Sinan Genim’in kerameti ne?

Narmanlı Han'daki restorasyon skandalının mimarı, aynı zamanda AKP'den belediye başkan adayı olmuş bir ''mimar'' Sinan Genim. Galata Kulesi'ne hiltiyle girilen restorasyonun da sorumlularından biri, projenin danışmanı.

Ona göre kentleri korumak için bir tek Erdoğan mücadele veriyor. Nitekim Genim, bu yöndeki çabalarının karşılığını geçtiğimiz gün aldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü, mimari dalında Sinan Genim'e verildi.

Genim'in yazısını kitabına almayan yazara yaptırım

Ödül üzerine bir hatırlatma, yazar Güven Bayar'dan geldi. Bayar'ın ''Resimli İstanbul Apartmanları'' adlı kitabı kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları'ndan çıktı. Kitap projesinin hedefi İstanbul'da apartman içlerinde bulunan duvar resimlerini tarihin koruması altına almaktı.

Kitabın basılmasına günler kala İBB Yayınları'nın Koordinatörü Cengiz Özkarabekir, mimar Sinan Genim'in iki sayfalık bir yazısını da kitaba dahil etmek istedi. Bu talebi reddeden yazar Bayar, ''gerekirse kitabımı yayımlatmam" dedi.

Sinan Genim’i kişisel olarak tanımadığını ama İstanbul'un önemli yapılarının restorasyon çalışmaları yürütülürken imza attığı birtakım uygulamalardan dolayı kendisine mesafeli olduğunu söyleyen Bayar, yaşadıklarını soL'a anlattı:

''Benim görüşümü ve duruşu biliyorlar. Bu adam restorasyon facialarıyla ünlü. Bir Narmalı Han değil ki... Fransız Geçidinin üstüne camlı plazayı diken de o, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün ve Pera Müzesi'nin tarihi duvarlarına ismini yazan da o, Galata Kulesi'ne hiltiyle girildiğinde de o vardı. Bunları söylediğimde 'kitabı basmam' imasında bulunuldu. Ben bu reste karşı durdum ama kitabımın çıktığını bile söylemediler, internetten öğrendim. Tüm kadro bana tavır aldı.''

Yarısı plazaya çevrilen Fransız Geçidi

Yazar Bayar baskılara rağmen yazıyı kitabına aldırmadı. Ancak yazı bir hafta sonra İBB bünyesindeki İST Dergi'de yayımlandı. Üstelik Sinan Genim'in imzasını taşıyan yazıda Bayar'ın çektiği fotoğraflar, apartman apartman gezerek edindiği bilgiler kullanıldı. Bayar yazının düzeltilmesini istese de yanıt alamadı; avukatı aracılığıyla ihtar çekmek zorunda kaldı.

'Neden 'yayınlamayın' demedi?'

Maruz kaldığı baskı ve yaptırımları sorumlu isimlere bildirmek isteyen Güven Bayar'ın bu yöndeki girişimleri de karşılıksız bırakıldı: ''Bu durumu onların bağlı olduğu Mahir Polat'a anlattım ama bir şey yapamadı. Cengiz Özkarabekir'in Ekrem İmamoğlu ile olan kişisel bağı çok güçlü. Bana bir e-posta adresi verildi. Ekrem Bey buraya atılan postaları okuyor denildi. Sürecin başından sonuna kadar her şeyi anlattım, belgeleriyle anlattım. Cevap gelmedi.''

İBB içerisinde kişisel ilişkilerin öne çıktığını belirten Güven Bayar, Sinan Genim'in hatasını şu sözlerle özetliyor: ''Sinan Genim'e sonuçta bildirdiler. Bu yazar senin yazını kitabında istemiyor dediler. Sen bu yazıyı İST Dergi'de gördüğünde neden ''yayınlamayın" demiyorsun?''

Sinan Genim hakkındaki skandallar bu olayla sınırla değil. Gelin AKP'nin mimarı Genim'i yakından tanıyalım...

Erdoğan'ın 'dev projesinin' mimarı

Henüz 2010 yılında, AKP’nin bugünkü Kanal İstanbul projesine benzer bir proje gündeme gelmiş, adına da “İstanbul Manhattan” denmişti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için ellerinde dev bir proje olduğunu söylemiş, bu projenin Haliç’i içeriden Boğaz’a bağlayacak bir dev kanal yapılması olduğu ortaya çıkmıştı.

Haliç'ten kanal açılacak, Kağıthane ve Alibeyköy dereleri takip edilecek, Kağıthane, Ayazağa ve Kemerburgaz'ın hemen üzerinden yine su yolları takip edilerek Büyükdere'ye yani İstanbul Boğazı'nın kuzeyine ulaşılacaktı ve çok büyük yeni rant alanları ortaya çıkacaktı.

Erdoğan’ın bu dev projesinin mimarı Sinan Genim’di.

Galata Kulesi'nde kazma, kürek ve hiltiyle yapılan restorasyonda Genim'in imzası vardı

Genim, Galata Kulesi’ne hiltiyle verilen zararın ardından yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Bizans imparatoru Justinianos tarafından M.S. 507-508 yılında inşa edilen, 1348-49 yılında Cenevizliler tarafından yeniden inşa edilen kulede, 2020 yılında hiltiyle yapılan çalışma, Genim’in iddiasına göre hiçbir zarar vermemiş, sadece biraz ileri gidilmişti.

Bu sözlerin sahibi Genim, aynı zamanda Galata’daki restorasyon projesinin de danışmanlığını yapıyor.

Topbaş konuştu, Erdoğan ikna etti

Mimarlık yaşamına öğrenciliğinde 1967 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Dairesi’nde başlayan Genim, o tarihten bu yana birçok projede görev aldı.

Projelerin dışında siyasetle de yakından ilgilendi.

Nazlı Ilıcak, Sabah gazetesinde yazarlık yaptığı sıralarda, 2009’da AKP’nin Kadıköy adayı olan Sinan Genim’i bizzat Kadir Topbaş’ın arayıp adaylık teklif ettiğini söylüyor, sonrasında Erdoğan’la yaptığı uzun görüşme sonrası teklifi kabul ettiğini aktarıyordu.

AKP adaylığı sonrası ise, "Türkiye seçkinlerinin, şehirlilerin, halka tepeden bakan buyurgan üslûbunu eleştiriyordu" Genim.

O seçimi kaybediyor ama AKP’yi kazanıyordu.

AKP adaylığı sonrası işleri de artacaktı.

Narmanlı'nın katili

Sırasıyla Topkapı, Tophane Saat Kulesi, Çengelköy Sultan VI. Mehmed Vahideddin Korusu ve Köşkleri Restorasyon Projesi, Narmanlı Han Restitüsyon ve Restorasyon Projesi gibi projelerde yer aldı.

Özellikle Narmanlı Han’ın başına gelenen restorasyon felaketinin baş sorumlusu olacaktı.

Betona gömülen Narmanlı Han

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Albayrak grubuna ait Gerçek Hayat’a verdiği bir röportajda, şehirlerin korunması için bir tek Erdoğan’ın mücadele verdiğini söyleyen bir mimar Genim.

O nedenle Erdoğan ailesiyle yakından ilgili.

Şu sıralar Bilal Erdoğan’ın sürekli olarak gittiği Okmeydanı Okçular Tekkesi’nin ek hizmet binasının projesini üstlenmiş durumda.

Koç'a da yakın

Ancak Genim’in tek yakınlığı AKP ile değil. Patronlarla da arası çok iyi olan Genim, özellikle Koç Grubu için birçok proje yaparken, Bursa Karsan, Antalya Otokoç tesisleri bunun son örnekleri arasında yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki yangın sonrasında tartışmalı restorasyon projesinin de başında olan Genim, o dönemde de AKP ve Koç’a yakınlığıyla basının gündemine gelmişti. Bu işi paslayanın ise İnan Kıraç olduğu iddia edilmişti.